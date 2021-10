https://it.sputniknews.com/20211017/covid-in-italiadomenica-17-ottobre-stabile-il-tasso-di-positivita-2437-i-nuovi-casi-13351398.html

Covid in Italia, le cifre di domenica 17 ottobre: stabile il tasso di positività, 2437 i nuovi casi

Le cifre del Ministero della Salute fotografano una situazione stabile in Italia, a due giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di green pass sui posti di... 17.10.2021, Sputnik Italia

I nuovi casi positivi sono 2.437, in calo rispetto a sabato 16 ottobre, quando erano stati 2.983.Le vittime sono 24 nelle ultime ventiquattro ore, 10 in più di ieriI tamponi effettuati in totale ammontano a 381.051 con un tasso di positività stabile, di 0,6%.Sul fronte dei ricoveri sono 349 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.386, 16 in più rispetto a sabato.

Denisio Avete sparato cazzate e numeri fin dal inizio chi vi crede?

