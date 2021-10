https://it.sputniknews.com/20211017/amministrative-65-comuni-al-ballottaggio-affluenza-in-calo-alle-23-3334-13352937.html

Amministrative, 65 comuni al ballottaggio: affluenza in calo alle 23: 33,34%

Amministrative, 65 comuni al ballottaggio: affluenza in calo alle 23: 33,34%

Chiusi i seggi per il primo giorno del secondo turno. Circa 5 milioni di italiani sono chiamati alle urne il 17 e 18 ottobre per eleggere i sindaci... 17.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-17T23:39+0200

2021-10-17T23:39+0200

2021-10-17T23:39+0200

elezioni amministrative

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/9553729_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_0bb461a21258756f2e38dd959b7d8c56.jpg

È in calo l’affluenza alle urne alle 23. Alla chiusura dei seggi per la prima giornata dei ballottaggi per l’elezione del sindaco in 65 comuni italiani ha votato il 33,34% degli aventi diritto. Lo riporta la piattaforma Eligendo del Viminale con i dati di 62 dei 63 Comuni, escluso il Friuli-Venezia Giulia. Al primo turno alla stessa ora l'affluenza si era attestata al 39,86%.Era stata in calo anche alle 19, quando si era recato alle urne soltanto il 26,71% degli elettori contro il 31,65% del primo turno, secondo i dati.Le operazioni di voto sono iniziate alle 7 di questa mattina, quando sono stati aperti i seggi. Si voterà anche lunedì dalle 7 alle 15.Per accedere ai seggi non è necessario il green pass, ma è obbligatoria la mascherina.In Sicilia e Sardegna, dove il primo turno si è svolto il 10 e 11 ottobre, i ballottaggi saranno il 24 e il 25 ottobre.A Roma scontro Gualtieri-MichettiNella Capitale, il verdetto del primo turno ha decretato il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e quello del centrosinistra Roberto Gualtieri.Michetti ha ottenuto il 30,14%, seguito dall’ex ministro Pd col 27,03%. La sindaca uscente Virginia Raggi, del M5S, ha totalizzato il 19,09%, superata da Carlo Calenda al 19,81%.Il leader del M5S, Giuseppe Conte, e Carlo Calenda di Azione hanno dichiarato che voteranno per Gualtieri.I due sfidanti si sono già recati a votare, entrambi al seggio di Monteverde, anche se in due scuole diverse.A Torino risultato incertoIl dato definitivo del primo turno a Torino vede il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo in vantaggio col 43,86%, mentre Paolo Damilano, del centrodestra, segue col 38,9%.Il risultato non è scontato.Trieste verso la riconferma di DipiazzaNel capoluogo del Friuli Venezia-Giulia, al primo turno la distanza tra i due candidati era stata ampia, ma nessuno aveva ottenuto il 50%.Si scontrano al ballottaggio il sindaco uscente Roberto Dipiazza (centrodestra), che aveva raccolto il 46,9%, e Francesco Russo (centrosinistra), che aveva ottenuto il 31,6% dei voti.

marco paradigma Vanno ancora in troppi a votare. La vera svolta politica in questo Paese è delegittimare la democrazia e i suoi taumaturghi mafiosi.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

elezioni amministrative