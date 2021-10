https://it.sputniknews.com/20211017/allarme-caritas-con-la-pandemia-un-milione-di-poveri-in-piu-non-abolire-reddito-di-cittadinanza-13347629.html

Allarme Caritas: “Con la pandemia un milione di poveri in più. Non abolire Reddito di cittadinanza”

Allarme Caritas: “Con la pandemia un milione di poveri in più. Non abolire Reddito di cittadinanza”

Un terzo dei nuovi indigenti non riesce a uscire dalla sua condizione neanche nel 2021, è l’effetto “tenaglia”. Oltre la metà delle famiglie in povertà... 17.10.2021, Sputnik Italia

Nell’anno della pandemia in Italia si sono registrati oltre un milione di poveri assoluti in più: una platea di 5,6 milioni di persone, due milioni di famiglie e 337mila minori che non hanno l’indispensabile per vivere.Si tratta del cosiddetto long Covid anche nella povertà, un “effetto tenaglia” da cui i poveri non riescono a sfuggire, perdendo l’occasione di reinserirsi nel mercato del lavoro e avere una posizione stabile e indipendente. Si tratta, dice la Caritas, di una povertà “ossificata”.Il Reddito non arriva dove serveLa misura di sostegno al reddito, introdotta come provvedimento bandiera dal Movimento 5 Stelle e che adesso Lega e Italia viva vorrebbero abolire, non deve essere cancellata ma “riorientata verso i poveri assoluti" che restano esclusi, dice la Caritas.E nonostante questa platea, sottolinea la Caritas, "più della metà delle famiglie in povertà assoluta non riceve il Rdc e di quelle che lo incassano il 36% vive in condizioni di disagio economico, ma non si trova in povertà assoluta".Per questo motivo il Reddito va ampliato per raggiungere chi ne ha più bisogno. Per chi può essere ancora inserito nel mondo del lavoro serve un intervento più deciso per la formazione e l’orientamento. La missione della CaritasLa Caritas nel 2020 ha supportato 1,9 milioni di persone e sono state monitorate 211.233 persone incontrate e sostenute nei momenti più terribili della pandemia. Il 44% non si era mai rivolto alla Caritas prima, una quota di povertà "inedita", che incide in aree non previste, come in Valle d’Aosta e in Trentino Alto Adige, oltre a Campania, Lazio e Sardegna.

marco paradigma Infatti. E' molto più urgente abolire l'8 x mille alla chiesa cattolica, che usa la foglia di fico della caritas per nascondere gli investimenti speculativi dello Ior e della segreteria di stato. Basta con questi parassiti vestiti da stregoni.

