Whirlpool: confermati i licenziamenti dei lavoratori di Napoli

16.10.2021

Fumata nera al tavolo Whirlpool: la multinazionale non retrocede e conferma i licenziamenti dei 340 operai del sito di Napoli. Considera "il procedimento di licenziamento concluso il 15 ottobre senza alcun accordo". La decisione è arrivata alle 2:00 di notte con una nota.Whirlpool mantiene l'impegno a non inviare le lettere di licenziamento fino al 22 ottobre e conferma gli incentivi all'esodo nella misura di 85.000 euro o il trasferimento di tutti i lavoratori presso l'unità di produzione di Cassinetta di Briadronno, in provincia di Varese, nonché la disponibilità a proseguire la trattativa per il trasferimento di asset. Lo si apprende dalla nota.L'impegno per la continuità lavorativaFallisce dunque la mediazione del Mise, che, assieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si confronterà con la Presidenza del Consiglio, "per individuare o definire ex novo i necessari strumenti, con l'obiettivo comune di tutelare i lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento avviata da Whirlpool Emea in data 15 luglio".Questo l'impegno assunto dal governo, scritto nero su bianco nel verbale della riunione avvenuta sabato 16 ottobre alle tre di notte, in conseguenza alla conclusione con mancato accordo della procedura di licenziamento.I sindacati sono stati convocati per un nuovo tavolo al Mise, previsto per la mattina di martedì 19 ottobre, alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e del ministro del Lavoro, Andrea Orlando.La reazione del MiseGarantisce, tuttavia, l'impegno del governo, affinché il progetto del consorzio per la reindustrializzazione del sito di Napoli "non si disperda e si concretizzi in tempi rapidi"."Bisogna ricontattare i soggetti che hanno dato disponibilità in un ambito diverso, perché la disponibilità dell'azienda è venuta meno", ha dichiarato, secondo quanto riporta La Repubblica. La reazione dei sindacati"Whirlpool ieri ha scaricato i lavoratori e anche il governo con il suo comportamento irresponsabile, rifiutando qualunque proroga o mediazione e scegliendo, quindi, di non accompagnare le lavoratrici e i lavoratori verso la soluzione che il governo sta costruendo", questo il commento dei rappresentanti dei lavoratori, che arriva con una nota congiunta firmata da Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico, e Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli."Abbiamo tempo fino a venerdì 22 ottobre", scrive Fiom, sottolineando che occorre intervenire sulla proprietà americana. "Pensiamo si debba e si possa fare", si legge nel comunicato inviato alla redazione di Sputnik Italia.

marco paradigma I lavoratori della Whirlpool non dovrebbero dimenticarsi che la loro iattura è iniziata con Di Maio ministro del lavoro, e si concluderà con il suo favillante reddito di cittadinanza. Quest'anno tante nuove statuine per "o presepe" a Napoli. 1

