Vaccini Covid, Fiugliolo: 69 mila prime dosi in un giorno

Vaccini Covid, Fiugliolo: 69 mila prime dosi in un giorno

Boom di prime dosi di vaccino anti-Covid nella giornata dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass: 10 mila in più rispetto a venerdì scorso. 16.10.2021

2021-10-16T09:58+0200

Prosegue positivamente la campagna vaccini anti covid in Italia con un 'boom' di prime dosi segnato venerdì 15 ottobre. Nel giorno in cui è entrato in vigore l'obbligo di Green Pass circa 69 mila persone hanno ricevuto la prima somministrazione di vaccino anti-Covid. Diecimila in più rispetto a venerdì scorso, quando le prime dosi avevano raggiunto quota 58.661.Lo ha fatto sapere sabato mattina la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Ad oggi, in base ai dati Aifa, sono state somministrate più di 87 milioni di dosi e oltre 46 milioni hanno ricevuto la prima dose, mentre le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi sono 43,74 milioni, pari all'80.98% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. Inoltre sono state somministrate 536.861 terze dosi, tra dosi aggiuntive e richiami.

Vera 22 Ultima volta che dissero "boom" era in contesto economico e poi ci è arrivata la bolletta della luce "salata"... E quindi di queste parole di Figliuolo ora non so cosa dovrei pensare...

