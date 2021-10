https://it.sputniknews.com/20211016/tutto-in-una-schermata-google-dice-addio-alla-pagina-2-e-oltre-dei-risultati-di-ricerca-13343290.html

Tutto in una schermata: Google dice addio alla pagina 2 (e oltre) dei risultati di ricerca

Per il momento la novità riguarda solo gli smartphone ma non è escluso che durante "il rodaggio" venga estesa. Ecco di cosa si tratta. 16.10.2021

scienza e tech

google

Google eliminerà la seconda pagina e successive dei risultati di ricerca. Lo si apprende dal blog ufficiale della società di Mountain Views. Per il momento la novità, riguarderà solo gli smartphone. Secondo i ricercatori di Google la maggior parte degli utenti che vanno oltre la prima pagina di ricerca, si sentono soddisfatti dopo averne sfogliate fino a quattro. L'idea è dunque quella di caricare in automatico in fondo alla prima pagina i risultati ricerca, senza dover "cambiare pagina".In questo modo andranno in pensione la seconda e le successive pagine, almeno per quanto riguarda i dispositivi mobili Android e I-Phone. L'obiettivo di Google è quello di rendere la navigazione più fluida ed intuitiva. Non è escluso che lo stesso strumento venga esteso in fase di rodaggio anche ai computer desktop. L'azienda avverte che il rilascio è iniziato negli Stati Uniti e verrà esteso progressivamente agli altri Paesi.

scienza e tech, google