Tragedia in Molise: 40enne precipita dal ponte Tibetano di Roccamandolfi e muore

Tragedia in Molise: 40enne precipita dal ponte Tibetano di Roccamandolfi e muore

Ancora da accertare le cause dell'incidente. La vittima è un uomo di 40 anni residente a Sant'Agapito. 16.10.2021, Sputnik Italia

Tragedia a Roccamandolfi, in Molise, dove un uomo, M.B. le sue iniziali, è precipitato sabato mattina dal ponte Tibetano.La vittima, un 40enne di Sant'Agapito (Isernia), per ragioni ancora da accertare, è morto dopo un volo di 15 metri che non gli ha lasciato scampo.Sono stati i genitori a lanciare l'allarme, dopo che il figlio non ha fatto rientro a casa venerdì sera. Il corpo senza vita è stato ritrovato il mattino seguente nel vallone sottostante, lungo il corso del fiume Callora.Sul posto sono giunti i Carabinieri, un magistrato e il 118, per un primo esame del cadavere e la rimozione della salma. Verrà aperta un'indagine per accertare le cause dell'incidente, ma non è escluso il gesto volontario.Il ponte tibetano di Roccamandolfi ogni anno attrae migliaia di visitatori.

