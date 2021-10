https://it.sputniknews.com/20211016/terremoto-in-iran-scossa-51-nel-sud-est-del-paese-13342998.html

Terremoto in Iran, scossa 5.1 nel Sud-Est del Paese

La scossa è stata avvertita dalla popolazione, che si è riversata nelle strade. Sul posto le squadre di soccorso per possibili vittime e feriti. 16.10.2021, Sputnik Italia

Un terremoto ha colpito l'Iran alle 15:16 (ora locale) di sabato 16 ottobre. La scossa di magnitudo 5.1 della scala Richter ha colpito la città di Yazdansha, nella provincia di Kerman, nel Sud-Est del Paese. Lo ha riferito il capo della Mezzaluna Rossa Reza Fallah.L'epicentro del sisma è stato localizzato a 99 chilometri Nord Est da Kerman, ad una profondità di 10 chilometri, in base ai dati dell'EMSC.La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche nelle città di Zarand e Kianshahr. Molte città si sarebbero riversate nelle strade in preda al panico, secondo quanto riporta la stampa nazionale, citando la Mezzaluna Rossa.Alcuni vecchi edifici sono stati in parte danneggiati e sul posto sono state inviate squadre mediche e di valutazione, per stimare l'ammontare dei danni e le possibili vittime.La stessa area, la scorsa primavera, era stata colpita da un sisma d'intensità di quasi 6 gradi, che aveva provocato decine di feriti e sfollati.

Notiziario

