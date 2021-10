https://it.sputniknews.com/20211016/tensione-al-corteo-no-green-pass-a-milano-scontri-tra-anarchici-e-forze-dellordine-13345584.html

Tensione al corteo No green pass a Milano, scontri tra anarchici e forze dell’ordine

Tensione al corteo No green pass a Milano, scontri tra anarchici e forze dell’ordine

Traffico in tilt in centro. Molti tentativi di raggiungere gli obiettivi sensibili e slogan contro la Cgil. Circa 10.000 al corteo. 16.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-16T21:52+0200

2021-10-16T21:52+0200

2021-10-16T21:53+0200

milano

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/12344569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9d66f8f0c34cb1834e0fb2f05617071.jpg

Sono stati diversi i momenti di tensione al corteo No green pass che ha attraversato il centro di Milano. Si tratta del 13esimo sabato di fila che i manifestanti scendono in strada contro la certificazione verde.In almeno tre casi un gruppo di anarchici, presenti tra i circa 10.000 manifestanti, ha cercato di sfondare il cordone di sicurezza e smarcarsi dalle forze dell’ordine per dirigersi verso obiettivi sensibili: la sede della Regione Lombardia, della Rai, della Cgil. Gli agenti in tenuta antisommossa, però, hanno bloccato il gruppo con cariche di alleggerimento.Nel corso del pomeriggio e della sera una persona è stata arrestata per resistenza, altre quattro sono state fermate e 16 sono state identificate, secondo la Questura.“Trieste chiama, Milano risponde”, un altro dei messaggi del corteo che fa riferimento alla protesta dei portuali giuliani.E ancora, frasi come "Landini babbeo il popolo in corteo" e "Cgil Cisl e Uil i fascisti siete voi".Cambi di direzione e cariche di alleggerimentoLa manifestazione, non autorizzata, ha vissuto diversi momenti cruciali, in cui i manifestanti hanno tentato di cambiare direzione e sfondare il dispositivo di sicurezza.Dopo le 18 il corteo è arrivato a piazza Oberdan, per poi dirigersi verso i Bastioni di Porta Venezia e, in seguito, bloccare piazza della Repubblica tentando di raggiungere, senza successo la Stazione centrale.Successivamente, i manifestanti si sono mossi verso Porta Nuova e una cinquantina di anarchici ha cercato di muoversi verso la sede della Regione Lombardia. Gli agenti sono riusciti a ricompattare il flusso.Poco dopo, all’altezza di via Moscova, un nuovo tentativo di un gruppo di anarchici di smarcarsi dal serpentone. Anche in questo caso, senza successo.Il corteo si è poi frammentato verso l’Arco della Pace e Parco Sempione, dividendosi in vari rivoli. Dopo il sit-in a piazza Duomo, si è registrato un ulteriore momento di scontri. Poi il corteo ha ripreso a muoversi, diretto verso Corso Buenos Aires.

milano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

milano, green pass