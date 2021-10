https://it.sputniknews.com/20211016/spazio-riuscito-il-lancio-del-razzo-nasa-atlas-v-per-raggiungere-gli-asteroidi-troiani-di-giove-13343646.html

Spazio, riuscito il lancio del razzo NASA Atlas V per raggiungere gli asteroidi troiani di Giove

Spazio, riuscito il lancio del razzo NASA Atlas V per raggiungere gli asteroidi troiani di Giove

Il veicolo di lancio Atlas V è stato lanciato in Florida nell'ambito della missione della NASA sugli asteroidi troiani di Giove. La NASA ha trasmesso il lancio... 16.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-16T21:18+0200

2021-10-16T21:18+0200

2021-10-16T21:18+0200

spazio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/597/05/5970524_0:359:4037:2630_1920x0_80_0_0_1fe5d7ad2a4326e9671c5b4f43b9fac0.jpg

Il razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA) è stato fatto decollare alle 5:34 ora della costa orientale degli Stati Uniti (11:34 ora italiana).Il razzo ha portato la navicella spaziale Lucy in orbita. La sonda, che prende il nome da Lucy l'australopiteco (il primo scheletro di femmina di Australopithecus afarensis ritrovato in Etiopia), sarà la prima missione mai diretta verso gli asteroidi troiani che consentirà agli scienziati di trovare risposte alle domande sull'origine del nostro pianeta e dell'intero sistema solare.La sonda, del costo di 981 miliardi di dollari, incontrerà il primo asteroide nell'aprile 2025, mentre l'ultimo "incontro" di Lucy con gli asteroidi troiani nella missione principale al momento è previsto per marzo 2033.Gli asteroidi troianiSono chiamati troiani gli asteroidi che "vivono" in prossimità dei punti di Lagrange L4 e L5 del sistema pianeta-Sole. In questi punti, la gravità del pianeta e del Sole è equilibrata e i corpi spaziali possono rimanere in questo luogo a lungo. Giove ha il maggior numero di satelliti troiani: oltre 6mila.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spazio