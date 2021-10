https://it.sputniknews.com/20211016/regno-unito-lomicidio-del-deputato-amess-e-stato-un-atto-terroristico-13337844.html

Regno Unito, l’omicidio del deputato Amess è stato “un atto terroristico”

Sono le prime conclusioni della polizia dopo che ieri un 25enne ha accoltellato l’esponente conservatore davanti ai suoi elettori nell’Essex. L’uomo è stato... 16.10.2021, Sputnik Italia

terrorismo

regno unito

L’omicidio del deputato conservatore britannico David Amess è stato un atto di terrorismo.L’agguato è stato dichiarato atto terroristico dal coordinatore nazionale per la politica antiterrorismo, vice commissario Dean Haydon, ha precisato la Met.Il 25enne che ha accoltellato Amess, arrestato subito dopo l’accaduto, è ancora in custodia. L’uomo avrebbe agito da solo e la polizia non sta cercando complici.Perquisizioni e indaginiLa polizia metropolitana sta proseguendo le indagini e sta perquisendo due indirizzi nella zona di Londra, scrive la Bbc.Anche se si ritiene che l’uomo abbia agito da solo le indagini proseguono.L’attentato davanti agli elettoriSir David Amess è stato ucciso con diverse coltellate mentre parlava agli elettori della sua circoscrizione nell’Essex in una chiesa metodista ieri pomeriggio.Secondo il comandante capo della polizia locale, BJ Harrington il deputato stava “semplicemente compendo il suo dovere quando la sua vita è stata troncata in maniera orribile”.I tentativi fatti sul posto di rianimarlo sono stati inutili.

