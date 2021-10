https://it.sputniknews.com/20211016/ponte-morandi-firmato-laccordo-tra-autostrade-e-il-ministero-delle-infrastrutture-13337185.html

Ponte Morandi, firmato l’accordo tra Autostrade e il ministero delle Infrastrutture

Ponte Morandi, firmato l’accordo tra Autostrade e il ministero delle Infrastrutture

In tutto 13,6 miliardi di investimenti e 3,4 miliardi per la collettività ligure: saranno investiti da Aspi in base all'intesa che apre ora le porte al...

Si chiude uno dei capitoli della tragedia legata al crollo del Ponte Morandi. Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha firmato l’accordo con Autostrade per l'Italia che chiude la procedura avviata dall'allora ministero dei Trasporti per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale da parte del concessionario Aspi.La notizia è stata comunicata dal Mims proprio nello stesso giorno in cui il ministero e la presidenza del Consiglio si sono costituiti parte civile nel processo penale per il crollo del ponte.La chiusura dell’accordo consente di aprire le porte al passaggio da Aspi alla cordata Cdp-fondi per la rete autostradale italiana.Cosa prevede l’accordoSecondo il testo diffuso, è stato confermato l’impegno di Aspi a stanziare 3,4 miliardi di euro di risorse compensative, di cui oltre 1,4 miliardi di euro per interventi a favore della comunità ligure.Inoltre, il Piano economico finanziario predisposto prevede “un programma di investimenti sull'intera rete autostradale gestita da Aspi pari a 13,6 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi di euro per manutenzioni straordinarie da effettuare entro il 2024”.È previsto anche “il potenziamento delle attività di vigilanza e controllo, l'implementazione di sistemi informatici a supporto della gestione della mobilità, l'aumento delle sanzioni anche in caso di lievi violazioni da parte del Concessionario, l'accettazione della disciplina tariffaria introdotta dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), con una significativa moderazione della dinamica tariffaria su tutta la rete autostradale”.

marco paradigma E così, indebitando il popolo italiano, Draghi è riuscito a evitare la galera (truffa ai danni dello Stato) insieme a Prodi e D'Alema, con la compiacenza criminale della Magistratura italiana (non per altro presieduta da Mattarella). Ora Draghi può tranquillamente diventare presidente della repubblica e padre della patria.

