Obbligo del green pass, nel primo giorno è record di nuovi certificati: 867.039

In concomitanza con l’avvio dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro è stata registrata la giornata record per l'emissione di certificati verdi: ieri... 16.10.2021, Sputnik Italia

Giovedì, la vigilia dell’entrata in vigore del decreto che coinvolge i lavoratori italiani i green pass emessi erano stati 860.094. Un altro dato sopra la media e che si deve all’impennata di richieste di tamponi. Venerdì sono stati effettuati 653.827 test.I green pass legati alle vaccinazioni, invece, sono stati 208.831 e quelli da guarigione 4.381.Boom di certificati mediciNella stessa giornata si è registrata un’impennata anche dei certificati di malattia: +22.6% rispetto al venerdì precedente. Secondo i medici di base si è trattato dell’effetto dei primi freddi.Secondo il segretario nazionale del sindacato dei medici di famiglia, il Fimmg, Silvestro Scotti, “non si può confrontare il venerdì di questa settimana con il venerdì scorso, quando ancora eravamo in estate. C'è stata una settimana di pioggia e freddo, un abbassamento delle temperature di dieci gradi”.

Vera 22

Lo sapevo che sarebbe andato a finire cosi. Lo detto anche'. Quello che gente non capisce che sono finiti I tempi di fare I furbi. Se prendi una posizione la devi diffendere. Giorni fa mi dissero: Ma non ti dispiace privare tuo figlio di suo sport preferito soltanto per questione del principio. Tanto, non cambierai niente perché altri continuerano ad allenarsi. Gli ho risposto: Pero' ho imparato a mio figlio al principio. E se lo avevano anche gli altri ora stavano ad allenarsi tutti indistintamente senza dover iniettarsi miscugli sperimentali..... Mi duole cuore quando vedo quanti ragazzi si sono vaccinati e mi duole che la questione di PRINCIPIO lo imaprerano con le lacrime.