No Green Pass, Liliana Segre insultata dalla piazza di Bologna: "Vergognosa, dovrebbe sparire"

Davanti ad una piazza di circa 7.000 manifestanti, il leader dei no-vax di Bologna, Gian Marco Capitani, ha preso di mira la senatrice a vita Liliana Segre, per le sue posizioni sul green pass.Queste parole hanno scatenato gli applausi della folla no green pass e, tra i presenti, qualcuno ha anche gridato: "vergogna".Le parole d'odio nei confronti della senatrice, sopravvissuta ad Auschwitz, hanno sollevato un moto di indignazione nel mondo della politica.Le reazioniLa presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha definito "inaccettabili e vergognosi gli insulti alla senatrice Liliana Segre"."Una donna straordinaria, che con coraggio, attraverso tutta la sua vita, ha testimoniato la necessità di opporsi alla discriminazione e alla violenza, a tutela dei diritti di tutti", ha aggiunto in un tweet.Sulla stessa linea, il presidente della Camera Roberto Fico ha stigmatizzato l'episodio. "Le parole d'odio su Liliana Segre sono un'orribile macchia che segna questa giornata. A lei la vicinanza mia e di Montecitorio", ha dichiarato, mentre il deputato dem Emanuale Fiano invoca l'intervento della magistratura."Non sono persone normali quelle che insultano Liliana Segre dal palco dei no green Pass di Bologna - ha scritto in un post su Facebook - Sono espressione di una patologia sociale, di ignoranza, inciviltà, di rabbia animale. Mi auguro che intervenga la magistratura, queste espressioni minacciose sono un insulto a tutti noi. Dal palco improvvisato di piazza Maggiore attacchi alla senatrice Liliana Segre da parte di Gian Marco Capitani del movimento No Green Pass, Primum non nocere: "Una donna vergognosa che dovrebbe sparire". Chiunque ha responsabilità politiche e istituzionali in questo Paese, ad ogni livello, dovrebbe condannare queste parole ed isolare costoro dal consesso civile senza mai offrire la benché minima sponda. Il dissenso è il sale della democrazia la violenza verbale è l'inizio della sua fine".Per la deputata M5S, Lucia Azzolina, l'attacco a Liliana Segre da parte di Gian Marco Capitani, è "non solo inopportuno, ma vergognoso. Un'offesa alla nostra storia repubblicana e ai nostri valori morali e democratici".La condanna agli insulti nei confronti della Senatrice Liliana Segre arriva anche dal coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.Sull'episodio si è pronunciato anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, mettendo in relazione gli insulti alla senatrice Segre con l'assalto squadrista di sabato scorso alla sede nazionale della Cgil."L’odio che scatena gli insulti a #LilianaSegre è primo #cuggino dell’odio che fomenta l’assalto alla #Cgil", ha scritto su Twitter.Contro l'aggressione alla Camera del lavoro, i sindacati hanno indetto una manifestazione nazionale antifascista per sabato a Roma.

Igor Yak Il mio bisnonno aveva finito la sua vita in campo di concentramento di Majdanek. Dimenticato da tutti. Nessuno lo parla oggi. L'eroina Segre, rispondi... Sei sicura che veramente rappresenti ciò che era successo 80 anni fa? 2

SPQR E gli insulti quali sarebbero? La Segre è stata contestata per ciò che ha detto, non perchè ebrea. Il dissenso è ancora consentito? In questa cosiddetta democrazia noto che troppe cose stanno diventando proibite, ad eccezione naturalmente di quelle obbligatorie. 1

