https://it.sputniknews.com/20211016/milano-gli-impiegati-delle-banche-usano-il-green-pass-per-entrare-alle-aziende-13342590.html

Milano: gli impiegati delle banche usano il green pass per entrare al lavoro

Milano: gli impiegati delle banche usano il green pass per entrare al lavoro

Il video, girato a Milano nella giornata di ieri, mostra i lavoratori della banca Unicredit utilizzare i green pass per entrare nel complesso dell'UniCredit... 16.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-16T15:42+0200

2021-10-16T15:42+0200

2021-10-16T18:06+0200

multimedia

milano

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/13342552_0:0:2134:1200_1920x0_80_0_0_75b0c9de6fe23b08461ebafbd8897543.jpg

Nelle stesse ore una decina di manifestanti si sono presentati davanti a Palazzo Sormani per esprimere il loro dissenso contro il nuovo provvedimento del governo. “Chiediamo che i tamponi per i non vaccinati siano gratuiti per tutti”, ha detto un manifestante. “Tengo a precisare che è una protesta che riguarda sia vaccinati, sia non vaccinati. È una protesta che isola completamente qualunque questione sanitaria”, ha concluso.

https://it.sputniknews.com/20211016/green-pass-lallarme-cgia-da-lunedi-2-milioni-di-lavoratori-a-casa-13340691.html

milano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, milano, video