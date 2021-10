https://it.sputniknews.com/20211016/letta-sui-no-green-pass-vince-la-voglia-di-lavorare-non-buttare-benzina-sul-fuoco-13337463.html

Letta: “Sui no green pass vince la voglia di lavorare. Non buttare benzina sul fuoco”

Letta: “Sui no green pass vince la voglia di lavorare. Non buttare benzina sul fuoco”

C’è una minoranza che vuole strumentalizzare le proteste contro il certificato verde e alcune forze politiche che strizzano l’occhio a questo gruppo. 16.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-16T10:52+0200

2021-10-16T10:52+0200

2021-10-16T11:41+0200

enrico letta

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/10348319_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a22fab10885adf2b3236fe33e49df3a9.jpg

Dopo il giorno X dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass per tutti i luoghi di lavoro, il segretario del Pd Enrico Letta fa un bilancio parlando a Repubblica e si dice soddisfatto: “Ero sicuro che la notizia di oggi (ieri - ndr) sarebbe stata che gli italiani vogliono lavorare”.Il green pass resta “la chiave per la ripartenza” dice Letta, che difende l’obbligo del certificato che consente di avere più libertà e sicurezza.È necessario distinguere tra chi vuole alzare la tensione e chi, invece, ha paura di vaccinarsi, dice il leader Dem.“Se c’è una cosa che mi preoccupa è il doppio disegno criminale che si intravede dietro gravissimi episodi come quello di sabato scorso a Roma: si vuole bloccare, destabilizzare, il Paese, soffiando sulla crisi sociale innescata dalla pandemia”.La violenza? Capitolo chiusoLetta, poi, passa a criticare chi, tra i politici, “strizza l’occhio” a questa “minoranza rumorosa e antiscientifica”.“Io spero che la violenza sia un capitolo chiuso con gli arresti dell’altro giorno. L’Italia antifascista risponderà con la manifestazione promossa dai sindacati in piazza San Giovanni, dove io andrò con la bandiera tricolore e senza insegne di partito, per portare la nostra solidarietà”.E allerta sull'assenza della destra al corteo.Il segretario del Pd, però, invita alla vigilanza, perché il momento “è delicato”.Forza Nuova e la legge ScelbaPer Letta, poi, sarà fondamentale la discussione di mercoledì in Parlamento sulla mozione che propone di mettere fuori legge Forza Nuova.

https://it.sputniknews.com/20211011/violenze-a-roma-salvini-la-lega-non-partecipera-alla-manifestazione-della-cgil-13266333.html

marco paradigma Con il ricatto del green pass, la gente mostra di doversi vaccinare per il BISOGNO di lavorare, non per la voglia di lavorare. Certo, poi ci sono lavori ultra pagati da parassita che non si sporca le mani, come quelli di Letta e dei suoi compagni di merende liberal chic e finocchi, per cui si può anche avere voglia di lavorare da fancazzista. 3

Igor Yak Ieri al ingresso un ragazzo mi ha chiesto se possiedo green pass. L'ho salutato e consigliato di non farmi domande stupide, doppi di che ho svolto con calma i miei mansioni. Oggi nessuno mi domanda. Hanno veramente bisogno dei servizi da me offerti. 1

6

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

enrico letta, green pass