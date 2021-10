https://it.sputniknews.com/20211016/julian-assange-la-compagna-la-cia-voleva-ucciderlo-ecco-le-prove-13341695.html

Julian Assange, la compagna: "La Cia voleva ucciderlo, ecco le prove"

Stella Moris rivela i piani dell'intelligence americana per far fuori il fondatore di Wikileaks in un'intervista rilasciata a Roberto Saviano per il Corriere... 16.10.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti avrebbero finanziato l'azienda che si occupava della sicurezza di Julian Assange, negli anni trascorsi nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, per eliminarlo in maniera extragiudiziale. È questa la durissima accusa che Stella Moris, la compagna del fondatore di Wikileaks, lancia dal Corriere della Sera, in un'intervista rilasciata al giornalista Roberto Saviano.La Moris nei prossimi giorni sarà in Italia al Salone del Libro di Torino, per l'uscita del libro di Stefania Maurizi Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks. Nell'intervista rilasciata a Saviano ha rivelato le denunce di alcuni informatori, arrivate dopo l'arresto del giornalista australiano, oggi rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, in attesa di una decisione definitiva sulla richiesta di estradizione negli USA."Le testimonianze davanti alla corte hanno rivelato che la Uc Global aveva discusso dei piani per avvelenarlo o rapire Julian nell’ambasciata", prosegue la Morris, mentre una grande inchiesta condotta da un team di giornalisti di Yahoo! News è riuscita a confermare che "la Cia stava davvero cercando di lavorare a come ammazzare Julian nell’ambasciata".Sarebbe stato lo stesso Mike Pompeo, che a quel tempo era il capo della Cia, a "dare istruzioni alla sua agenzia di preparare 'piani' o 'opzioni' su come uccidere Julian. - spiega Moris - Quindi abbiamo conferme da entrambe le sponde dell’Atlantico che questo era stato seriamente pianificato. Essere stati in grado di confermare che la Cia, allora guidata da Mike Pompeo, aveva pianificato di uccidere un giornalista a Londra, è stato un grande scoop".Questo è quanto emerge dall'inchiesta, durante la quale i giornalisti hanno interpellato ex agenti o funzionari dell'intelligence statunitense.La Moris mette in guardia: "Quello di Julian è un caso particolarmente pericoloso, perché è la trasformazione in caso giudiziario di un conflitto politico".La accuse contro AssangeAssange è stato incriminato per aver ricevuto e pubblicato in Europa dei documenti segreti del governo americano relativi ai crimini di guerra degli Stati Uniti, compiuti in Iraq e Afghanistan, e alle violazioni dei diritti umani compiute.I cablo, in particolare, hanno rivelato l'uccisione di due giornalisti Reuters e di altri civili a Baghdad, le uccisioni di civili in Afghanistan e le detenzioni illegali nella prigione statunitense di Guantanamo.Negli USA, Julian Assange rischia fino a 175 anni di carcere.

