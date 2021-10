https://it.sputniknews.com/20211016/i-sindacati-in-piazza-a-roma-siamo-200mila-landini-difendere-la-democrazia-13344965.html

I sindacati in piazza a Roma: “Siamo 200mila”. Landini: “Difendere la democrazia”

I sindacati in piazza a Roma: “Siamo 200mila”. Landini: “Difendere la democrazia”

Salvini accusa la manifestazione di essere di parte. Presenti Orlando, Letta, Di Maio e Conte. Assente il centrodestra. 16.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-16T19:42+0200

2021-10-16T19:42+0200

2021-10-16T21:17+0200

cgil

cisl

uil

lega

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/13344909_0:33:1521:888_1920x0_80_0_0_26bc5cfc10b7b368236dfddeb47b17a6.jpg

Una piazza San Giovanni gremita per la manifestazione nazionale “Mai più fascismi” indetta dai sindacati dopo l'assalto alla sede della Cgil di sabato scorso da parte di frange di estremisti.Decine le adesioni di associazioni, movimenti e partiti, dal Pd al M5S, da Leu ad Azione, dalla Sinistra italiana a Rifondazione comunista, da Europa verde a Italia Viva. Tutta la coalizione di centrosinistra: presenti il ministro del Lavoro Andrea Orlando, quello della Cultura Dario Franceschini, la titolare del dicastero della Famiglia Elena Bonetti, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il candidato sindaco di Roma, Roberto Gualtieri il fondatore di Libera, Don Ciotti, il leader del M5S Giuseppe Conte e quello del Pd Enrico Letta.Assente, del tutto, il centrodestra che aveva annunciato la non partecipazione alla manifestazione.“Questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti. Questo è il tema", ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini e rispondendo alle critiche del segretario della Lega, Matteo Salvini che aveva parlato di manifestazione di parte.L’attacco di SalviniIl leader leghista ha detto la sua a distanza sulla manifestazione di Roma."Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la sinistra fa campagna elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendo fascisti che, per fortuna, non ci sono più”, ha scritto su Facebook.E poi ancora: "’Il più bell'esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi… è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è’. Leonardo Sciascia”, ha chiosato.I sindacati difendono la democraziaPer il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri in piazza San Giovanni “c'è la nuova Resistenza. La Resistenza che è quella che ha combattuto il fascismo. Vogliamo riaffermare i valori della democrazia, della partecipazione e rifiuto della violenza".Il numero uno della Cisl Luigi Sbarra ha alzato ancora il tiro: “Cosa si aspetta a rendere obbligatorio l'obbligo vaccinale, grave che il governo e il Parlamento non l'abbiamo ancora fatto per mera convenienza politica e per nascondere contraddizioni all'interno della maggioranza”.Tra la folla Letta e ConteIn piazza, tra gli altri, anche il segretario del Pd Enrico Letta e il leader del M5s, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.In particolare Letta ha ascoltato gli interventi dalla piazza, in mezzo alle migliaia di persone arrivate a Roma.Di Maio ha sottolineato la risposta della piazza, che “sottolinea l'importanza dei nostri valori costituzionali che permettono a tutti di concorrere pacificamente alla vita pubblica, di esprimere le proprie idee ma non con la violenza".

marco paradigma Che pagliacci. Erano a circa quarantamila, fatti venire da tutta Italia a spese dei sindacati con colazione al sacco (come sempre). Anche nei TG nessuna immagine dall'alto o a campo aperto. La stessa tecnica ad angolo stretto con cui riprendono piazza San Pietro quando parla Bergoglione dalla finestra: non far capire che non ci va quasi nessuno a sentirlo. 3

marco paradigma Invece capiamo benissimo che il problema in Italia non è il fascismo ma il sinistrismo, di cui, visti i numeri ridicoli, gli italiani se ne possono liberare dopo quasi ottanta di sopportazione, con una sana e catarchica caterva di mazzate. 2

9

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

cgil, cisl, uil, lega