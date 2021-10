https://it.sputniknews.com/20211016/guinness-dei-primati-l-hulk-russo-sergey-provera-a-spostare-un-convoglio-di-bus-da-50-tonnellate-13344362.html

Guinness dei Primati, l' "Hulk" russo Sergey proverà a spostare un convoglio di bus da 50 tonnellate

Guinness dei Primati, l' "Hulk" russo Sergey proverà a spostare un convoglio di bus da 50 tonnellate

Il detentore dei record mondiali per il traino di veicoli multi-tonnellata e numeri di potenza Sergey Agadzhanyan, noto come l'"Hulk" russo, intende stabilire... 16.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-16T23:19+0200

2021-10-16T23:19+0200

2021-10-16T23:19+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/13344171_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_d5b74493437f4ec5a3ed7bac3f623d4a.jpg

Il tentativo di stabilire il nuovo record mondiale si terrà il 27 ottobre a Mosca. A registrare l'eventuale record sarà il presidente della Federazione di sport estremi della Russia, l'allenatore della squadra nazionale russa di sport estremi Vasily Grishchenko.I dettagli dell'impresa sono stati svelati in anteprima a Sputnik da Mikhail Koklyaev, otto volte campione russo di sollevamento pesi e detentore di diversi record mondiali di sport estremi.Secondo le sue parole, la difficoltà nella realizzazione di un record così ambizioso sta nel fatto che l'atleta dovrà spostare alcuni veicoli multi-tonnellata, uno dei quali - MAN - ha anche quattro assali insieme a un autobus di classe grande."Il secondo problema per l'atleta potrebbe essere la bassa inerzia dei veicoli nel "fascio". E con tutti questi fattori che complicano le prestazioni del traino, Agadzhanyan cercherà di gonfiare la borsa dell'acqua calda fino alla rottura, mossa già diventata suo segno di riconoscimento. Questo non è mai successo prima nella storia di sport estremi russi e mondiali", ha aggiunto Koklyaev.

marco paradigma Il segreto è gonfiare i pneumatici alla pressione massima, così diminuisce la sezione di appoggio e l'attrito è contenuto il più possibile. Ciò non toglie che ci vuole poi una forza enorme.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo