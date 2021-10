https://it.sputniknews.com/20211016/green-pass-lallarme-cgia-da-lunedi-2-milioni-di-lavoratori-a-casa-13340691.html

Green Pass, l'allarme Cgia: da lunedì 2 milioni di lavoratori a casa

Non ci sono sufficienti farmacie e strutture pubbliche per offrire giornalmente questo servizio, denuncia Cgia Mestre. 16.10.2021, Sputnik Italia

Da lunedì, 2 milioni di lavoratori potrebbero restare a casa senza retribuzione, perché non hanno il Green Pass. L'allarme arriva dall'Ufficio Studi di Cgia Mestre che, con una nota pubblicata sabato mattina, ha denunciato l'insufficienza di farmacie e strutture sanitarie per effettuare giornalmente i tamponi anti-Covid.Secondo le stime del governo, sono 3 milioni i lavoratori italiani senza il certificato verde che dovranno sottoporsi al test ogni due giorni, pari al 13 per cento circa degli occupati presenti nel nostro Paese.Tuttavia, il numero di strutture che offrono questo servizio diagnostico è di gran lunga inferiore alla domanda. Cgia rende noto che, solo ieri, il numero di tamponi realizzati in Italia è stato di poco superiore a 506mila.Un aumento della produttività potrebbe portare il numero di test giornalieri a quota 700mila, a cui si aggiungerebbero i circa 300mila esonerati. Nonostante ciò, rimarrebbero circa 2 milioni di lavoratori sprovvisti di certificato verde, riporta la nota.Secondo l'Ufficio Studi Cgia, il provvedimento sarebbe un flop.Solo una minoranza avrebbe deciso di vaccinarsi in seguito all'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori. Per l'Ufficio Studi di Cgia Mestre, la mancata presenza di circa 2 milioni di occupati rischia di mettere a repentaglio le attività economiche, oltre a ledere il diritto al lavoro.Cgia chiede, dunque, di porre rimedio a questa situazione, rilasciando il Green Pass solo con il vaccino, oppure mobilitando l'esercito per effettuare i test.

marco paradigma A casa? Io direi più sicuramente in piazza.

