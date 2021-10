https://it.sputniknews.com/20211016/gran-bretagna-operativo-il-regime-di-massima-protezione-ai-politici-dopo-lomicidio-di-amess-13341803.html

Gran Bretagna, operativo il regime di massima protezione ai politici dopo l'omicidio di Amess

Gran Bretagna, operativo il regime di massima protezione ai politici dopo l'omicidio di Amess

Nel Regno Unito verranno adottate misure per garantire la sicurezza dei parlamentari, dopo l'assassinio del deputato David Amess, ha dichiarato in onda sul... 16.10.2021, Sputnik Italia

"Le misure diverranno effettive da ora", ha detto la Patel, senza precisare di quali provvedimenti si tratti.Il ministro ha affermato di aver discusso la questione con il portavoce del parlamento, la polizia e i servizi di sicurezza, "per assicurarsi che siano prese tutte le misure per garantire la sicurezza dei membri del Parlamento".La Patel ha aggiunto che oggi si trova a Leigh-on-Sea, così come il primo ministro britannico Boris Johnson, dov'è avvenuta la tragedia.L'attacco ad AmessSir David Amess, parlamentare rappresentante del Southend West (Essex), è deceduto dopo aver riportato diverse ferite da taglio in un attacco nel suo collegio elettorale venerdì.Secondo quanto riportato da Sky News, Amess è stato aggredito venerdì nella chiesa metodista Belfares a Leigh-on-Sea: un uomo ha pugnalato più volte il parlamentare mentre quest'ultimo parlava agli elettori della sua circoscrizione. La polizia dell'Essex ha affermato che un uomo di 25 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio ed è attualmente in custodia. La polizia ha poi affermato che l'attacco è stato classificato attacco terroristico e che gli agenti del dipartimento dell'antiterrorismo hanno avviato le indagini.

