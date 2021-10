Germania, ragazzo armato di fucile in 'Lego' scatena il panico in strada

"Un ospite del ristorante Sünfzen è rimasto molto sorpreso quando ha visto un giovane vestito in tuta mimetica con, com'è parso, un fucile in mano, che camminava avanti e indietro lungo Maximilianstraße. Siccome non era chiaro subito se si trattasse di un'arma reale, diverse pattuglie di polizia, inclusa la polizia federale, sono state fatte spostare da Lindau e da altre aree. Si è rilevato poi che si trattava di un'arma giocattolo", hanno affermato le forze dell'ordine.