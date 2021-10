https://it.sputniknews.com/20211016/facebook-instagram-e-whatsapp-down-forse-e-vicina-la-fine-del-monopolio-sullinformazione-13339637.html

Facebook, Instagram e Whatsapp down: forse è vicina la fine del monopolio sull’informazione?

Facebook, Instagram e Whatsapp down: forse è vicina la fine del monopolio sull’informazione?

Il malfunzionamento di 7 ore che ha interessato Facebook, Instagram e Whatsapp (piattaforme che contano nel complesso 3 miliardi di utenti in tutto il mondo)... 16.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-16T11:05+0200

2021-10-16T11:05+0200

2021-10-16T13:03+0200

mondo

economia

tecnologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/13178882_133:0:3774:2048_1920x0_80_0_0_88b5d881f82a3f2d79111b1980027c78.jpg

Alcuni esperti delle tecnologie dell’informazione turchi hanno rilasciato un’intervista a Sputnik, in cui si sono espressi su come prevenire la monopolizzazione dei social media, oggi parte integrante della nostra vita. Secondo gli esperti, tale prevenzione è possibile mediante lo sviluppo di una specifica legislazione antitrust e tramite una maggiore sensibilizzazione degli utenti stessi.Erkan Saka, direttore del Dipartimento di Tecnologie dell’informazione presso l’Università Bilgi di Istanbul, sostiene che il malfunzionamento globale di social media come Facebook, Instagram e Whatsapp sia un evento del tutto legittimo:Secondo l’esperto, il recente malfunzionamento globale è stato provocato, tra l’altro, dall’intento di Mark Zuckerberg di riportare tutti gli altri servizi nell’alveo di Facebook: “Quando tre servizi di questa portata si trovano connessi all’infrastruttura di una medesima società, anche un solo errore isolato può compromettere il funzionamento di tutta la filiera. Se Facebook avesse adottato un altro modello decentralizzato, avrebbe percepito molto meno le implicazioni di questo malfunzionamento. Ma nemmeno i giganti del tech sono infallibili. Chiaramente, non possiamo nemmeno escludere la probabilità di eventuali attacchi hacker”.Saka sottolinea che, per superare il monopolio dei giganti del tech, è necessario diversificare gli strumenti digitali:A sua volta, Necmi Emel Dilmen, docente della Facoltà di Comunicazione presso l’Università di Marmara, si è focalizzato sulla graduale centralizzazione di Internet: “Il malfunzionamento di Facebook è sintomo del caos che interessa l’infrastruttura Internet. Potremmo definirlo come una sorta di cyber-pandemia. Il malfunzionamento di 7 ore ha generato danni pari al 5% dei proventi di Facebook”.In merito alla necessità di adottare leggi antitrust per i social, Dilmen sottolinea: “Prima Internet era per gli utenti un’area libera rispetto ai media tradizionali. Ma ora è sempre più chiaro che non è più così. Bisogna elaborare e adottare una serie di leggi antitrust specifiche per i social media. E si tratta, in questo contesto, non della legge adottata dalla Turchia sui 'social network', che in realtà mira a limitare i diritti e le libertà dei cittadini. Io mi riferisco, invece, a disposizioni di legge che abbiano l’obiettivo di prevenire la formazione di monopoli in questo settore”.Sottolineando la necessità di limitare ragionevolmente l’ambito di azione, pressoché illimitato, dei giganti tech, mediante apposite leggi antitrust, Dilmen conclude: “La settimana scorsa abbiamo visto investimenti multimilionari andare in fumo nell’arco di poche ore. Questo ci ha dimostrato l’inaffidabilità di questi strumenti digitali così diffusi. Tra l’altro, non dovrebbero essere così vulnerabili. Oggi siamo noi stessi a conferire ai monopolisti la loro forza, ossia i nostri profili. Alla luce di questo, le leggi non possono che essere dalla parte degli utenti”.

https://it.sputniknews.com/20211007/blocco-dei-social-sofo-fdi-il-monopolio-di-facebook-ci-danneggia-lue-deve-intervenire-13210902.html

marco paradigma Quello che è imperativo far finire il prima possibile è il MONOPOLIO GIUDEO DELL' INFORMAZIONE. L'aspetto tecnico è irrilevante. 2

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, tecnologia