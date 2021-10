Erdogan ringrazia la Merkel per il contributo alla soluzione di questioni regionali

"Siamo stati in stretto dialogo per 16 anni. Angela Merkel ha sempre mostrato un approccio costruttivo. Le nostre relazioni bilaterali sono state di volta in volta problematiche, ma le difficoltà sono sempre state superate. Angela Merkel ha dato un grande contributo alla risoluzione delle questioni regionali, a partire dalla Siria: non ha mai rifiutato di assumersi la responsabilità di risolvere il problema dei rifugiati. La ringrazio per questo", ha detto Erdogan ai giornalisti, in una conferenza stampa congiunta con la Merkel.