Elezioni amministrative: domenica e lunedì ballottaggi in 65 comuni, occhi puntati su Roma e Torino

Ballottaggi anche a Trieste, Latina, Cosenza e Savona. In tutto cinque milioni di italiani sono chiamati alle urne. 16.10.2021, Sputnik Italia

roma

torino

elezioni amministrative

Si torna alle urne in Italia domani e lunedì, per i ballottaggi per l’elezione dei sindaci. Sono 65 i comuni che vanno al secondo turno, il 17 e 18 ottobre, e gli occhi sono puntati sul risultato delle tre città più grandi rimaste ancora senza un risultato definitivo: Roma, Torino e Trieste.Saranno circa cinque milioni gli elettori interessati dal ballottaggio. Si vota anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.Per accedere ai seggi non è necessario il green pass, ma è obbligatoria la mascherina.In Sicilia e Sardegna, dove il primo turno si è svolto il 10 e 11 ottobre, i ballottaggi saranno il 24 e il 25 ottobre.A Roma scontro Gualtieri-MichettiNella Capitale, il verdetto del primo turno ha decretato il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e quello del centrosinistra Roberto Gualtieri.Il leader del M5S, Giuseppe Conte, e Calenda hanno dichiarato che voteranno per Gualtieri.A Torino risultato incertoIl dato definitivo del primo turno a Torino vede il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo in vantaggio col 43,86%, mentre Paolo Damilano, del centrodestra, segue col 38,9%.Il risultato non è scontato.Trieste verso la riconferma di Dipiazza?Nel capoluogo del Friuli Venezia-Giulia, al primo turno la distanza tra i due candidati era stata ampia, ma nessuno aveva ottenuto il 50%.

marco paradigma NON VOTATE. Così avremo l'entità esatta di chi vota sinistra e potremo capire che è una minoranza assoluta da spazzare via. 1

1

2021

Rachele Samo

Notiziario

roma, torino, elezioni amministrative