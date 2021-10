https://it.sputniknews.com/20211016/crisi-gas-in-europa-mancano-25-miliardi-di-metri-cubi-per-passare-linverno-13343177.html

Crisi gas, in Europa mancano 25 miliardi di metri cubi per passare l'inverno

Il ripetersi dell'attuale crisi energetica in Europa non è da escludersi e la Russia è pronta a condurre già da ora un dialogo con i suoi partner europei, ha... 16.10.2021, Sputnik Italia

Novak ha osservato che oggi, agli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas in Europa, mancano circa 25 miliardi di metri cubi di gas."Bisogna fare qualcosa a riguardo", ha sottolineato Novak, che fino al 2020 è stato ministro dell'Energia russo.Quanto gas c'è in EuropaLo scorso 13 ottobre, l'Europa ha iniziato a prelevare attivamente gas dai suoi impianti di stoccaggio. All'inizio della stagione, i magazzini erano pieni per poco più del 78%, ovvero il 14% in meno rispetto alla media degli ultimi 5 anni.

