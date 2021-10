https://it.sputniknews.com/20211016/cgil-al-via-la-manifestazione-a-roma-mai-piu-fascismi-13341209.html

Cgil, al via la manifestazione a Roma: "Mai più fascismi"

La capitale blindatissima per la manifestazione antifascista indetta dai sindacati dopo l'assalto di sabato scorso. Landini: "Qui si difende la democrazia di...

Il corteo dei sindacati si è mosso dall'Esquilino per raggiungere piazza San Giovanni, dove inizieranno i primi interventi dal palco a partire dalle 14:00. Ad aprire il serpentone colorato che si muove verso viale Manzoni, uno striscione: "Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia". Con 800 pullman in arrivo da tutta Italia, 10 treni speciali ed alcuni voli dalle isole, si prevede che la manifestazione potrebbe superare le 50 mila presenze. "Non è una manifestazione di parte"Una manifestazione di parte? "No, questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti. Questo è il tema". Con queste parole il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, risponde dal corteo a Matteo Salvini. "C’è da progettare un futuro che applichi i principi fondamentali della nostra costituzione", ha ribadito il leader della Cgil tra gli applausi dei presenti. La manifestazione nazionale antifascista in Piazza San Giovanni è stata indetta dai sindacati dopo l'assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil avvenuto sabato scorso durante la manifestazione No Green pass.

zara tustra Landini: "Qui si difende la democrazia di tutti" ???? bisogna avere la faccia come il culo per dire cose così quando negli ultimi ventanni i sindacati hanno fatto finta di non vedere che la "democrazia " veniva sistematicamente distrutto. L'esempio lampante è quello dove hanno permesso che l'art. 18 dello statuto dei lavoratori venisse distrutto creando un mondo di puro precariato. Anfate tutti a fare in culo a cominciare dal sig. Landini,,,,, Landini riabbracciati Draghi ....pazzesco! Se sindacalisti della vecchia generazione fossero ancora vivi vi prenderebbero a calci nel culo.... 3

zara tustra perchè trattasi di puro troll prezzolato . Dice quello che gli dicono di dire e non ha idee proprie. E' messo li solo per rompere i coglioni con più account....sopratutto con WC80 con il quale spesso finge di colloquiare .... 3

