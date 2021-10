https://it.sputniknews.com/20211016/afghanistan-usa-offrono-risarcimento-ai-parenti-delle-10-vittime-del-raid-aereo-a-kabul-13338026.html

Afghanistan, gli Usa offrono risarcimento ai parenti delle 10 vittime del raid aereo a Kabul

Afghanistan, gli Usa offrono risarcimento ai parenti delle 10 vittime del raid aereo a Kabul

Lo scorso 29 agosto, un attacco aereo statunitense aveva provocato 10 morti a Kabul, tra cui sei bambini. Il generale McKenzie ha ammesso il "tragico errore". 16.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-16T11:35+0200

2021-10-16T11:35+0200

2021-10-16T12:08+0200

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12527372_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_a3914cf791b0b9accb6974e1b8d902fe.jpg

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si è impegnato a offrire un risarcimento in contanti ai parenti dei 10 passeggeri della Toyota bianca attaccata per sbaglio dai droni USA lo scorso 29 agosto.Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, John Kirby, in una dichiarazione arrivata nella tarda serata di venerdì. Sulla vettura viaggiava la famiglia Ahmadi, ma l'intelligence americana riteneva che a bordo ci fossero miliziani dell'ISIS-K*. Non è stato specificato l'importo delle somme offerte.La decisione di offrire un risarcimento è stata presa durante un incontro virtuale giovedì tra Colin Kahl, sottosegretario alla Difesa per la politica, e Steven Kwon, fondatore di un'organizzazione umanitaria a cui apparteneva il conducente della berlina colpita il 29 agosto.Kirby ha dichiarato anche che il Pentagono sta inoltre lavorando a stretto contatto con il Dipartimento di Stato per trasferire i membri sopravvissuti della famiglia Ahmadi negli Stati Uniti.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi

marco paradigma Qualcuno ha capito cosa è quell'oggetto volante che si vede in alto nella foto? Sicuramente non è un aereo. Un dirigibile?

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan