https://it.sputniknews.com/20211015/whirlpool-questa-mattina-tavolo-con-giorgetti-e-orlando-13320465.html

Whirlpool, questa mattina tavolo con Giorgetti e Orlando

Whirlpool, questa mattina tavolo con Giorgetti e Orlando

Tavolo aggiornato ad oggi quello per le trattative sui lavoratori Whirlpool, saranno presenti i ministri Giorgetti e Orlando. 15.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-15T08:03+0200

2021-10-15T08:03+0200

2021-10-15T10:32+0200

italia

lavoro

whirlpool

napoli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/13320439_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cf485c095bc4d0951ee17de41e720fb7.jpg

Quarto incontro di procedura del Mise ieri sulla vertenza Whirlpool di Napoli. A presenziare l'incontro la Vice Ministra Todde, con De Camillis del Ministero del Lavoro, e il coordinatore dei tavoli di crisi Annibaletti.Sarà quindi non prima del 15 dicembre che il neo-costituito consorzio potrà riassorbire i lavoratori della Whirlpool, utilizzando la tanto auspicata dai sindacati 'cessazione di azienda', che permetterebbe in tal modo la continuità dei rapporti di lavoro a parità di trattamento.Il governo chiede all'azienda di temporeggiare ancora una volta sulle procedure di licenziamento, dichiarando di aver bisogno di più tempo per conoscere il nuovo piano industriale e dare così concreto intervento al progetto di re-industrializzazione dell'area.Invitalia avrebbe intanto trovato sette ditte interessate al rilancio del polo industriale.Ma l'azienda, tramite il suo AD Luigi La Morgia, ha fatto sapere che dara sì disponibilità ad ''accompagnare'' i lavoratori uscenti al 15 dicembre, ma solo se verrà trovato l'accordo oggi al tavolo di lavoro con i ministri Giorgetti e Orlando, e soprattutto se verrà rispettato il precedente accordo sui licenziamenti previsti per oggi.La partita tra governo, sindacati ed azienda va avanti, insomma. La sorte dei 340 lavoratori del distretto dipende tutta dalla decisione dell'incontro di oggi.Le trattative sembrano ancora lungi dalla conclusione. Dalla parte della squadra di governo, la Vice ministra Todde ha chiesto ieri più tempo:Rincara la dose Riccardo Monti, coordinatore del nascente consorzio di aziende interessate al rilancio e alla costruzione di uno snodo della mobilità sostenibile:Anche i sindacati dichiarano nuovamente battaglia, affermando che ''non accetteranno nessun licenziamento in bianco'', in una nota congiunta Fiom, Uilm, Fim.Grande attesa quindi per l'ulteriore incontro di oggi.

napoli

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, lavoro, whirlpool, napoli