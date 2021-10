https://it.sputniknews.com/20211015/vaticano-papa-francesco-incontrera-joe-biden-a-roma--13333354.html

Vaticano, Papa Francesco incontrerà Joe Biden a Roma

L'incontro alla vigilia del G20, in programma a Roma il 30 e 31 ottobre. Sullo sfondo dell'incontro ci sono le polemiche sull'accesso ai sacramenti per il presidente Usa, sostenitore del diritto delle donne ad abortire.

Papa Francesco e il presidente americano Joe Biden si incontreranno in Vaticano il prossimo 29 ottobre alla vigilia della riunione del vertice del G20, organizzato a Roma sotto la presidenza italiana.Lo ha annunciato ieri la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Il pontefice riceverà in udienza il presidente e la first lady americana Jill. L’incontro, come ricordano i media americani, arriva mentre negli Stati Uniti è in corso un dibattito interno alla chiesa cattolica sull’opportunità di dare la comunione ai politici che supportano l’aborto, incluso l'attuale presidente americano.Il dibattito sull'abortoBiden è un cattolico praticante, indossa al polso il rosario del figlio Beau, morto a 46 anni di cancro al cervello nel 2015, e spesso parla del ruolo che la fede ha giocato nella sua vita, in particolare nell’affrontare le prove che quest’ultima gli ha riservato. La prima moglie del presidente e sua figlia, infatti, morirono in un incidente d’auto nel 1972, subito dopo la sua elezione al Senato.Già nel 2019, però, a Biden era stato negato il sacramento della comunione, proprio per le politiche abortiste supportate dai democratici.A contrario, ha ribadito più volte il suo impegno a difendere il diritto delle donne a praticare l’interruzione di gravidanza. L’ultima, un mese fa, commentando la legge con cui il Texas intendeva vietare l’aborto dopo la sesta settimana di gravidanza. L’aveva definita “anti-americana” e un “assalto senza precedenti ai diritti costituzionali delle donne”.“Dobbiamo essere pastori anche con coloro che sono scomunicati, come Dio con passione e tenerezza”, sono state le parole del pontefice, mentre l'estate scorsa dal Vaticano avevano evidenziato la necessità di "non usare l'accesso all'eucarestia come arma politica". La maggior parte dei vescovi americani conservatori, infatti, rimpiangono la linea del predecessore Donald Trump. Tassa minima globale, pandemia e ripresa: i temi al centro del G20La visita di Biden in Italia e nel Regno Unito e gli incontri in programma con i principali leader mondiali, secondo l’agenzia Reuters, è un segnale di apertura dopo la presidenza Trump, caratterizzata dal principio dell’America first.L’intervento di Biden al G20, anticipa infine la stessa agenzia di stampa britannica, sarà focalizzato sul raggiungimento di un accordo sulla tassa minima globale, la lotta alla pandemia e il sostegno alla ripresa economica globale.

marco paradigma Sarà come il finale di Highlander: ne resterà soltanto uno! Di Anticristo, ovviamente.

1

