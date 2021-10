https://it.sputniknews.com/20211015/unicef-allarme-adolescenti-3-suicidi-al-giorno-seconda-causa-di-morte-tra-i-giovani-in-europa-13321864.html

Unicef: allarme adolescenti, 3 suicidi al giorno. Seconda causa di morte tra i giovani in Europa

Dato scioccante: ogni anno circa 1.200 bambini ed adolescenti tra i 10 e i 19 anni si tolgono la vita. 15.10.2021, Sputnik Italia

Sono 9 milioni gli adolescenti, secondo il report dell'Unicef. che convivono con un disturbo legato alla sfera psicologica ed il suicidio si trova così ad essere al secondo posto tra le cause di morte dei più giovani.Solo gli incidenti stradali superano il triste primato.Disagi aggravati anche dal Covid-19.Il report 'La condizione dell'infanzia nel mondo: Nella mia mente' fornisce dati che destano preoccupazione.Il dato è allarmante, se si considerano le campagne fatte nelle scuole ed i precedenti allarmi lanciati da psicologi e psicoterapeuti.Le nazioni maggiormente interessate dal triste fenomeno sono risultate Spagna, con un 20,8% dei dati, Portogallo, con un 19,8%, e Irlanda, con un 19,4%.Da altro report, denominato 'Vita in lockdown, salute mentale e benessere di bambini ed adolsecenti al tempo del covid19', si evince poi che i ripetuti lockdown per il Covid-19, interrompendo in modo significativo la vita quotidiana di bambini e adolescenti e provocando una interazione sociale forzatamente limitata, hanno dato luogo ad un aumento di stress, ansia e sintomi depressivi, nonché un aumento dell'uso di alcol e sostanze e problemi comportamentali esternalizzanti.L'ulteriore studio ha esaminato un campione di 130.000 bambini e adolescenti in 22 Paesi, gettando ulteriore luce e provocando ulteriore schock per la condizione psicologica di bambini e adolescenti nel mondo.

Vera 22 Ecco, qua inevitabilmente mi viene una domanda: Ma quanti suicidi di adolescenti sono successi per esempio nel Afghanistan nei ultimi anni, o Israele, Palestina, paesi confinanti... Africa?.... Sarebbe interesante avere questo dato. Ma non per qualcosa, per fare un confronto e cercare di capire se i pericoli nel mondo occidentale sono davvero minori come nei paesi di guerra.... Hm... Sarebbe davvero interessante.......

