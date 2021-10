Una sconfitta bruciante

"C'è stata una situazione davvero difficile lì (in Afghanistan - ndr) per alcuni giorni. Mi sono sentito male e ho capito che era a causa di ciò che stava accadendo a Kabul. Ero molto triste per come è andata a finire. Un’altra sensazione che ho avuto è che probabilmente non doveva andare così”, ha dichirato Gates nel corso di un’intervista al programma '60 Minutes' del canale televisivo CBS.