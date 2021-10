https://it.sputniknews.com/20211015/un-anno-fa-moriva-jole-santelli-il-francobollo-per-ricordare-la-governatrice-della-calabria-13334114.html

Un anno fa moriva Jole Santelli, il francobollo per ricordare la governatrice della Calabria

Nel primo anniversario della morte della ex presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, stroncata da un tumore, è stato presentato in Senato un francobollo commemorativo per ricordare l'impegno politico della governatrice.

Un francobollo con il ritratto di Jole Santelli, raffigurata a fianco alla sua Calabria. È l’iniziativa del ministero dello Sviluppo Economico per ricordare la governatrice di Forza Italia, prima donna alla guida della regione, scomparsa esattamente un anno fa dopo aver lottato contro un tumore.Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la serie tematica “Il senso civico” in 300mila esemplari. A ricordare “con affetto” la governatrice come “una straordinaria collega ma prima ancora una persona perbene” c’è il ministro Giancarlo Giorgetti, assieme a decine di uomini e donne delle istituzioni riuniti nella sala Zuccari di Palazzo Madama, a cominciare dalla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati.La governatrice scomparsa, ha ricordato Nino Spirlì, ex presidente vicario della regione, citato dal Giornale.it, “ha aperto le porte del palazzo alla gente comune, abbattendo muri e palizzate tra le case dei cittadini e le stanze dell’amministrazione della cosa pubblica". Tante le testimonianze dei colleghi di Forza Italia, da Maurizio Gasparri, che parla del rimpianto “per ciò che avrebbe potuto ancora fare”, a quello di Gianni Letta, che ha ricordato la "passione" che la Santelli metteva nelle battaglie politiche.Tanti gli interventi anche sui social. “Un anno senza un'amica. So che saresti fiera di come abbiamo portato avanti la battaglia per dare un futuro diverso alla Calabria”, scrive la ministra per il Sud e collega di partito, Mara Carfagna.“Un anno fa la Calabria e l’Italia perdevano una donna capace e coraggiosa, che amava e lottava per la sua Terra e la sua gente. Una preghiera per ricordarti, Jole. Sarai sempre con noi”, scrive Matteo Salvini in un tweet accompagnato da un video commemorativo.“Cara Jole, ricorderemo per sempre il tuo sorriso, la tua lealtà e l'amore per la tua Calabria”, è il pensiero della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

marco paradigma Non si candida una persona sapendo che è un grave malato oncologico. Lo stesso errore che hanno fatto negli Usa con Biden.

