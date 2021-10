https://it.sputniknews.com/20211015/trieste-oggi-picchetto-dei-portuali-contro-il-green-pass-obbligatorio-proteste-anche-a-genova-13321278.html

Trieste: oggi picchetto dei portuali contro il green pass obbligatorio, proteste anche a Genova

Trieste: oggi picchetto dei portuali contro il green pass obbligatorio, proteste anche a Genova

L'Autorità di Garanzia sottolinea che lo sciopero non è autorizzato e che chi partecipa commette reato. I promotori dicono: ''manifestazione legittima''. 15.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-15T08:47+0200

2021-10-15T08:47+0200

2021-10-15T11:10+0200

venezia

proteste

genova

trieste

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/13238550_0:216:2304:1512_1920x0_80_0_0_87ad8b90ed1331165bdcad508bcd89d2.jpg

Tutta l'Italia in pre-allarme per la giornata di oggi, che vede l'avvio delle applicazioni delle misure previste dall'ultimo Dpcm in materia di sicurezza sul lavoro e green pass.Allerta delle forze dell'ordine: rischi per trasporti, aziende, porti e mobilità.Dubbi sull'effettiva applicazione delle misure e sulla effettiva preparazione delle aziende alle nuove misure.A Trieste proteste in corso, non autorizzate, secondo l'Autorità di Garanzia, ma i promotori dello sciopero dichiarano invece che la manovra è legittima.Nessun problema per i lavoratori che vogliono lavorare, ingresso regolare.Tutto tranquillo a Venezia, dove i lavoratori del porto hanno sfilato davanti ai tornelli di ingresso, tutti tranne uno.Un presidio di lavoratori sta nel frattempo bloccando le operazioni al porto di Genova, al varco Etiopia, mentre una cinquantina di persone tra camalli della Culmv e dipendenti del terminal Psa di Genova Pra sono ai cancelli per protestare.A Roma, come in altre città, previste manifestazioni.Fermezza nell'esecutivo, si va avanti nel solco dell'applicazione del Dpcm, senza eccezioni.

msan.mr Levati dalle scatole gnomo! 1

msan.mr Avrete notato che il sig.don Ciccillo parla per illazioni, violando la privacy di chi in questo commentario si cimenta liberamente e molti senza debordare in volgarità linguistiche! Invito tutti i commentatori a segnalarlo alla Amministrazione di Sputnik per trollaggio, mobing e per travisamento oltraggioso del libero pensiero altrui! Tutto ciò che questo oscuro individuo esprime è a completa sua responsabilità, in quanto è sua personale presunzione di pensiero altrui nel tentativo costante di distorsione dello stesso. 1

4

venezia

genova

trieste

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezia, proteste, genova, trieste, green pass