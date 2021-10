https://it.sputniknews.com/20211015/tinder-la-nuova-funzione-plus-one-per-aiutare-gli-utenti-a-partecipare-ai-matrimoni-13328427.html

Tinder, la nuova funzione 'Plus-One' per aiutare gli utenti a partecipare ai matrimoni

Tinder, la nuova funzione 'Plus-One' per aiutare gli utenti a partecipare ai matrimoni

Tinder ha annunciato giovedì che sta lanciando una nuova funzione per aiutare i propri utenti ad affrontare la nuova stagione di matrimoni di fine anno che... 15.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-15T18:05+0200

2021-10-15T18:05+0200

2021-10-15T18:05+0200

mondo

tecnologia

tinder

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/633/44/6334460_0:539:5170:3447_1920x0_80_0_0_947cb51ec92cb80f4f0913c639101d66.jpg

La formula ad invito Plus-One è piuttosto in uso nel mondo anglosassone, meno in quello latino, per cui forse la nuova funzione di Tinder in Italia sarà meno apprezzata. Al contrario, soprattutto negli Stati Uniti, prevedono gli sviluppatori, avrà molto seguito, tantopiù che quest’anno, per via di tutti i matrimoni in precedenza rinviati causa pandemia, si prevede un’ondata di nuove celebrazioni, con tanto di inviti.Il Plus-One è quel tipo di invito in cui la coppia invita un amico o parente, a loro caro, ma del quale non si conosce in dettaglio la vita privata, per cui gli si dà la possibilità di portare un ospite, presumibilmente il proprio partner. In America lo usano molto anche per gli ospiti che vengono da lontano, in modo da dargli la possibilità di fare il viaggio in compagnia e non sentirsi troppo spaesati e soli in una città sconosciuta.Tuttavia, capita spesso che l’invitato sia effettivamente e solidamente single. Ecco quindi che Tinder, app specializzata appunto nel favorire i match (cioè la recipricità, quando gli utenti si sono messi 'mi piace' a vicenda - ndr), ha introdotto questa nuova funzione, chiamata appunto Plus-One.Ora gli utenti che aderiscono a tale funzione possono segnalare se cercano un compagno/a per rispondere ad un invito di matrimonio di questo tipo, oppure se sono loro stessi disposti ad essere il Plus-One (l'ospite in più) dell’invito ricevuto da altri e per quali date sono disponibili.Tinder è un app sia per mobile che desktop, che venne introdotta in un campus universitario nel 2012. Attualmente è l'app più popolare al mondo per incontrare nuove persone. Disponibile in 190 paesi e oltre 40 lingue, Tinder è l'app non di gioco con il maggior incasso a livello globale. È stata scaricato più di 430 milioni di volte e ha portato a più di 60 miliardi di match.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, tecnologia, tinder