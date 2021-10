https://it.sputniknews.com/20211015/teheran-mette-in-guardia-israele-su-avventure-militari-contro-impianti-nucleari-in-iran-13320595.html

Teheran mette in guardia Israele sulle “avventure militari” contro gli impianti nucleari in Iran

Dopo che Israele ha intensificato la sua retorica sulla necessità di colpire l’Iran, anche singolarmente, per fermare il programma nucleare del Paese, Teheran... 15.10.2021, Sputnik Italia

Consegnata ieri, giovedì 14 ottobre, e stampata dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, la lettera arriva mentre l'Iran si prepara a tornare a Vienna per i negoziati sul rilancio del Piano d'azione globale congiunto (JCPOA) la prossima settimana."Avvertiamo il regime sionista contro qualsiasi errore di calcolo o avventura militare contro l'Iran e il suo programma nucleare", ha scritto Majid Takht Ravanchi, ambasciatore dell'Iran presso le Nazioni Unite, riferendosi a Israele.Il Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana, è stata accusata di una serie di misteriosi attentati e incidenti in Iran negli ultimi anni, che hanno preso di mira il programma nucleare iraniano, incluso lo sfacciato assassinio alla luce del sole di Mohsen Fakhrizadeh, uno degli scienziati nucleari più esperti dell'Iran, su un'autostrada fuori Teheran lo scorso novembre.Il governo israeliano è stato molto critico nei confronti dell'accordo nucleare del 2015, affermando che non avrebbe impedito all'Iran di appropriarsi di un'arma nucleare e avvertendo che il volume e la purezza in aumento dell'uranio arricchito indicavano comunque un pericolo crescente da parte di Teheran.Teheran avrebbe inoltre rinunciato, per lo meno stando alle dichiarazioni, all'uso di armi nucleari e altre armi di distruzione di massa, con il leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei che ha stabilito che queste violano la legge islamica.La nuova amministrazione israeliana del primo ministro Naftali Bennett si è dimostrata in parte più flessibile nel suo approccio all'Iran, rispetto al suo predecessore, Benjamin Netanyahu, che è stato capo del governo per più di un decennio. Il mese scorso, il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha dichiarato alla rivista americana Foreign Policy che Israele potrebbe accettare il JCPOA se l'amministrazione Biden dimostrasse di avere un "Piano B" praticabile, nel caso in cui i negoziati fallissero.Tuttavia, mercoledì, il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha detto al suo omologo americano, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Washington DC, che Gerusalemme "si riserva il diritto" di colpire prima l'Iran, se necessario."Altre opzioni saranno sul tavolo se la diplomazia fallisce", ha detto Lapid. "Dicendo altre opzioni, penso che tutti capiscano - qui, in Israele, negli Emirati e a Teheran - cosa intendiamo".

zara tustra Mi auguro che l'Iran si doti della bomba atomica così i casini in quella zona del pianeta si bloccano una volta per tutte. La Corea del Nord insegna perchè da quando ha la bomba atomica e i missili intercontinentali non le rompono più i cog..... 1

janveer Roma docet, (Carthago) israhell delenda est...

