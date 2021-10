https://it.sputniknews.com/20211015/svizzera-segnala-150-decessi-e-circa-3mila-reazioni-avverse-gravi-dopo-vaccinazione-anti-covid-13336777.html

Svizzera segnala 150 decessi e circa 3mila reazioni avverse gravi dopo vaccinazione anti-Covid

L'autorità di vigilanza sul mercato svizzero dei medicinali, Swissmedic, ha dichiarato oggi di aver registrato circa 3.000 effetti collaterali gravi dopo la... 15.10.2021, Sputnik Italia

svizzera

vaccino

coronavirus nel mondo

Al 12 ottobre sono pervenute complessivamente oltre 8.700 segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini anti-Covid, che sono sotto la lente di ingrandimento da parte dell'authority sui medicinali della Svizzera. Oltre 5.700 segnalazioni sono state correlate a lievi effetti collaterali e quasi 3.000 a reazioni gravi. "In 150 casi gravi, le persone sono morte a intervalli diversi di tempo dopo la somministrazione del vaccino. Nonostante una correlazione cronologica, non ci sono prove concrete che suggeriscano che la vaccinazione sia stata la causa della morte", ha affermato l'agenzia in una nota. Swissmedic ha chiarito che l'età media delle vittime era di 79,8 anni.E' stato inoltre rilevato che più di 6mila segnalazioni di effetti collaterali sono state associate al siero anti-Covid di Moderna, più di 2.500 segnalazioni al vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech, mentre per 158 casi non è stato indicato quale vaccino è stato utilizzato.In precedenza il noto virologo italiano Roberto Burioni aveva sottolineato la sicurezza dei vaccini anti-Covid, osservando che si corrono rischi maggiori per la salute da fulmini o punture di insetto.

aurora.17 E, per fortuna che i vaccini sono sicuri. Vero speranza, e accoliti mentori virolog(h)i cavernicoli. E se sono così sicuri mettete l'obbligo vaccinale e sdoganate SputnikV, Abdala, Sinovac ecc. 1

marco paradigma Nei prossimi mesi assisteremo a una strage di migliaia di persone dovuta ai preparati mRna. La stampa giudea eviterà in ogni modo di renderlo pubblico. 1

svizzera

