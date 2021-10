https://it.sputniknews.com/20211015/se-prezzo-gas-irragionevole-ue-puo-passare-al-gas-naturale-liquefatto---ministro-economia-tedesco-13330404.html

Se prezzo gas è irragionevole, UE può passare a gas naturale liquefatto - ministro Economia tedesco

Se prezzo gas è irragionevole, UE può passare a gas naturale liquefatto - ministro Economia tedesco

Il ministro tedesco dell'Economia e dell'Energia Peter Altmaier ha sottolineato, oggi, che la Germania non dipende da un determinato fornitore di gas e ha... 15.10.2021, Sputnik Italia

"Faremo tutto il possibile per impedire la dipendenza da un fornitore. È sempre possibile passare al Gnl, molti Paesi europei hanno grandi terminali", ha detto Altmaier in una conferenza stampa.Gli impianti di stoccaggio del gas in Germania sono attualmente pieni al 75%, superando il livello visto nel 2015, quando questo volume è bastato per tutto l'inverno, ha aggiunto Altmaier.L'Unione Europea ha visto un'impennata dei prezzi del gas naturale negli ultimi mesi, guidata dalla crescente domanda di energia sullo sfondo della ripresa economica post-Covid e un'offerta limitata. Il prezzo massimo dei futures sul gas in Europa ha superato i 1.900 dollari per 1.000 metri cubi all'inizio di ottobre.

