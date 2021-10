https://it.sputniknews.com/20211015/rimanere-sani-cinque-cattive-abitudini-che-compromettono-il-nostro-cuore-13328300.html

Rimanere sani: cinque cattive abitudini che compromettono il nostro cuore

Secondo l'OMS, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo. Ogni anno queste patologie uccidono 17,5 milioni di persone. 15.10.2021, Sputnik Italia

Abbiamo raccolto cinque cattive abitudini che possono compromettere in modo grave la nostra salute e il nostro cuore. Guardate il video per sapere come restare sani e in salute il più a lungo possibile.La prima causa di mortalità nel mondo sono i problemi cardiaci. A rischio non sono solo gli anziani, ma anche le persone di età superiore ai 35 anni. Certo, la predisposizione genetica non può essere completamente esclusa, ma il nostro stile di vita ha un impatto molto maggiore sul cuore e sui vasi sanguigni.Abbiamo analizzato questi e altri fattori che possono compromettere le nostre aspettative di vita nel video, per farvi riflettere sulla fragilità della nostra salute e sull’importanza di proteggerla.

