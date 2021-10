https://it.sputniknews.com/20211015/reddito-di-cittadinanza-alta-tensione-nel-consiglio-dei-ministri-se-ne-riparlera-in-manovra-13332705.html

Reddito di cittadinanza, alta tensione nel Consiglio dei ministri se ne riparlerà in manovra

Reddito di cittadinanza, alta tensione nel Consiglio dei ministri se ne riparlerà in manovra

Il rifinanziamento del reddito di cittadinanza potrebbe passare nel Consiglio dei ministri grazie all’appoggio del Partito Democratico al Movimento 5 Stelle... 15.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-15T16:48+0200

2021-10-15T16:48+0200

2021-10-15T16:48+0200

reddito di cittadinanza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/10224591_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_761fdc9be301717343874a9611911ea6.jpg

I ministri del centrodestra, sostenuti anche da Italia Viva con il ministro Bonetti, sono contrari e hanno manifestato dubbi riguardo alla reale efficacia dello strumento nel dare lavoro a chi non ne ha, fatta eccezione per il lavoro dato ai navigator i quali hanno però un contratto a termine legato proprio alla misura e che quindi potrebbero perdere il lavoro se dovesse venire meno il rifinanziamento della misura.La richiesta di ridiscutere il tema è unanime nel centrodestra e l’appoggio di Italia Viva, da sempre schierato con la destra su questo tema, fa aumentare la temperatura a Palazzo Chigi a circa due giorni dai ballottaggi per le amministrative.Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto facendo da arbitro della situazione ribadendo che la discussione sulla manovra finanziaria sarà il momento appropriato per parlare anche di rifinanziamento del reddito di cittadinanza.Il reddito di cittadinanza verrà sicuramente modificato e non resterà nell’impianto attualmente noto. In questi anni ha prodotto numerosi furbetti del reddito di cittadinanza poiché basta una autodichiarazione per riceverlo, mentre l’Inps ha le mani legate non potendo accedere alle banche dati dei ministeri per accertare in via preventiva se un cittadino ha diritto o meno a ricevere la misura di sostegno al reddito.Così è accaduto che mafiosi con sentenza passata in giudicato, dal carcere, sono riusciti a presentare la domanda per richiedere il reddito di cittadinanza e lo hanno ottenuto.

zara tustra iL PRIMO PARTITO CHE VUOLE ELIMINARE REDDITO DI CITTADINANZA SICURAMENTE è IL PD CHE DESIDERA CHE I POVERI SOFFRNAO E POSSIBILMENTE AUMENTINO DI NUMERO.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reddito di cittadinanza