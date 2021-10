https://it.sputniknews.com/20211015/ponte-morandi-oggi-ludienza-preliminare-per-i-59-imputati-si-decide-chi-dovra-essere-giudicato-13324352.html

Ponte Morandi: oggi l’udienza preliminare per i 59 imputati, si decide chi dovrà essere giudicato

Il maxi processo sul crollo del Ponte Morandi di Genova ha inizio, con l’udienza preliminare prevista per venerdì 15 ottobre. 15.10.2021, Sputnik Italia

A processo 59 imputati e due società, Autostrade per l’Italia (Aspi) e Spea. Quest’ultima si occupava proprio del monitoraggio e della manutenzione del ponte crollato, trascinando giù le vite di 43 persone, tra cui anche bambini, e lasciando ferite profonde nei sopravvissuti.Il collasso del Ponte Morandi, oggi sostituito dal Ponte San Giorgio, avvenne in una piovosa mattina del 14 agosto 2018, sotto gli occhi di molti che assistettero increduli.I 59 imputati, tra cui anche gli ex vertici di Aspi e i funzionari del Ministero dei Trasporti, sono accusati a vario titolo di disastro colposo, di crollo doloso e di falso.Draghi, il 14 agosto scorso, commemorando le vittime, aveva usato parole forti, affermando che lo Stato aveva tradito la fiducia dei suoi cittadini.Cosa si decide oggi?Oggi il giudice dovrà decidere chi rinviare a giudizio, chi prosciogliere e per chi accettare la richiesta di rito abbreviato.Ma gli avvocati di Giovanni Castellucci, l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, hanno chiesto la ricusazione per la giudice, perché si è già pronunciata su alcuni imputati e direttamente anche sull’inchiesta del ponte, riporta RaiNews.La richiesta di ricusazione è stata avanzata anche dagli avvocati di Paolo Berti, ex direttore generale, di Michele Donferri Mitelli, ex direttore generale delle manutenzioni, e degli ex dirigenti e tecnici Stefano Marigliani, Massimo Meliani e Paolo Strazzullo.La ricusazione avrebbe come risultato quello di far slittare l’inizio del processo a carico degli imputati.

