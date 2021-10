https://it.sputniknews.com/20211015/per-il-daily-star-alla-regina-elisabetta-ii-e-stato-consigliato-di-rinunciare-ai-drink-13330856.html

Per il Daily Star alla Regina Elisabetta II è stato consigliato di rinunciare ai drink

Per il Daily Star alla Regina Elisabetta II è stato consigliato di rinunciare ai drink

La regina Elisabetta II è nota per godersi un martini secco la sera prima di cena e, a volte, si concede un bicchiere di champagne, secondo quanto riferito. 15.10.2021, Sputnik Italia

I medici personali della regina Elisabetta II del Regno Unito hanno vietato alla sovrana di consumare bevande alcoliche. Secondo il Daily Star, il consiglio è stato dato a seguito di problemi di salute legati all'invecchiamento, mentre si avvicina il suo 96° compleanno.A sua volta, secondo la stampa britannica, l'ex chef reale Darren McGrady, che ha cucinato per la regina dal 1982 al 1993, ha affermato che Elisabetta II preferiva bere "vino dolce tedesco" durante la cena. In precedenza è stato riferito che il 12 ottobre 2021, Elisabetta II è apparsa per la prima volta in pubblico con un bastone senza la raccomandazione diretta dei medici. Nonostante la sua età, la regina usa il bastone solo in casi eccezionali.

marco paradigma Un modo delicato per dirle di smettere di bere come una spugna.

