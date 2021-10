https://it.sputniknews.com/20211015/no-green-pass-obbligatorio-sul-lavoro-protestano-in-tutta-italia-ma-sono-in-pochi-13330253.html

No al green pass obbligatorio sul lavoro: protestano in tutta Italia, ma sono in pochi

No al green pass obbligatorio sul lavoro: protestano in tutta Italia, ma sono in pochi

Scattato oggi il green pass obbligatorio nei contesti di lavoro, le proteste per il 'no' al green pass obbligatorio sul lavoro si svolgono un po’ in tutta... 15.10.2021, Sputnik Italia

A Trieste, presso il porto, si segnalano settemila manifestanti. Tra questi, gli operatori sprovvisti del green pass perché non vaccinati e altri cittadini di Trieste accorsi a loro supporto.Intervistato da una troupe di giornalisti del Tg1, uno degli addetti al porto ha detto di guadagnare soltanto 800 euro al mese e che fare i tamponi gli costerebbe 200 euro al mese. Il costo dei tamponi è quindi troppo alto per le sue disponibilità economiche. La giornalista gli ha fatto notare che può fare il vaccino e che quest’ultimo è gratis. Lui ha risposto seccato e sintetico: “E perché mi dovrei fare il vaccino?”.Anche al porto di Genova si segnalano lavoratori al varco Pra in sciopero, mentre altri si sono piazzati davanti al varco Etiopia.I due scali portuali sono importanti non solo per l’Italia, ma anche per il resto d’Europa. Da Trieste transita una buona fetta del petrolio che rifornisce svariati paesi europei.A Roma in 20 si sono radunati in via Labicana per bloccare il traffico temporaneamente. Mentre a Milano 400 studenti hanno protestato a Piazza Fontana, dopo essersi radunati davanti all’Università Statale.A questi si sono aggiunti alcuni dipendenti di Atm e altri cittadini contrari al green pass.Sempre a Milano c’era chi portava striscioni contro la Cgil e gridava di essere in guerra.A Firenze Santa Maria Novella, quindi presso la stazione ferroviaria, si prendono a prestito slogan come 'lotta dura fino alla fine' per sostenere il 'no' al green pass. Qui sono in 600 persone, tra cui molti studenti. Si ritengono manifestanti pacifici e chiedono di non essere paragonati a Forza Nuova.Altre centinaia di persone, e non migliaia, si sono radunate a Torino, dove è stata promossa l’iniziativa ‘Fronte del dissenso’.Qui è intervenuto il segretario nazionale di un sindacato della scuola, secondo il quale “il green pass introduce elementi discriminatori nel mondo del lavoro, ma non serve né a contenere il contagio né ad essere strumento di prevenzione sanitaria”, lo riporta l’Adnkronos.

