L'Italia insiste sulla difesa comune, Guerini: "Rafforzare i programmi di cooperazione"

Il tema è stato affrontato dai ministri Guerini, Giorgetti e Di Maio in occasione del settantesimo anniversario di Elettronica Spa.

Si è parlato anche di difesa comune nell’incontro per il settantesimo anniversario di Elettronica Spa, azienda italiana che opera nel settore della difesa.Il tema è all’ordine del giorno nell’agenda dei governi europei, dopo l’esplosione della crisi afghana, seguita al ritiro delle truppe statunitensi. I leader dei 27 ne hanno discusso una settimana fa in Slovenia, con un confronto informale al castello di Brdo.Ne è scaturita un piano che porterà alla discussione, a novembre, dello 'Strategic Compass', un documento che dovrebbe definire le linee guida dell’azione dell’UE in materia di difesa, che dovrebbe essere approvato a marzo, durante il Consiglio europeo dedicato alle questioni militari.La linea emersa dall’incontro di Brdo è duplice: da una parte, un rafforzamento dei legami con gli Stati Uniti e la Nato, che non vede di buon occhio la cooperazione tra gli eserciti europei, e dall’altra la creazione proprio di un coordinamento sempre maggiore all’interno della UE, per rispondere in modo sinergico alle sfide poste dai nuovi equilibri che si delineano nello scenario internazionale. Uno scenario che è cambiato e gira sempre più attorno allo scontro tra Stati Uniti e Cina.“Possiamo contare – ha chiarito - su strumenti importanti come il fondo europeo per la difesa, ancora sottodimensionato, ma uno strumento importante se viene correttamente interpretato e usato per far crescere grandi programmi di cooperazione europea".Bisogna partire, ha continuato Guerini, come si legge in un approfondimento pubblicato su Inside Over, dalla “analisi condivisa della minaccia” e da “un’agenda comune”.Bisogna, ha sottolineato, "decidere di investire in questo settore in modo serio e duraturo e farlo in modo coordinato con gli attori principali".“Ci muoviamo in una competizione tecnologica e quella che è per l'Europa la necessità di mantenere l'autonomia e la sovranità tecnologica in un confronto che tende alla superiorità tecnologica", ha sottolineato anche il presidente del Comitato militare dell'Unione Europea, generale Claudio Graziano.Ad insistere sul punto è anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio video inviato al forum.

