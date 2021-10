https://it.sputniknews.com/20211015/lex-presidente-usa-bill-clinton-ricoverato-in-ospedale-per-sospetta-infezione-del-sangue-13321039.html

Bill Clinton, l’ex presidente USA ricoverato in ospedale per sospetta infezione del sangue

Bill Clinton, l’ex presidente USA ricoverato in ospedale per sospetta infezione del sangue

Bill Clinton è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto una sospetta infezione del sangue, hanno detto fonti vicine all’ex Presidente degli Stati Uniti... 15.10.2021, Sputnik Italia

L'ex Presidente è stato ammesso all'UCI Medical Center, California, martedì, dopo aver informato stretti confidenti di non sentirsi bene. È stato riferito che l'infezione del sangue sarebbe iniziata come infezione del tratto urinario.Angel Ureña, un portavoce di Clinton, ha rilasciato una dichiarazione via Twitter, confermando lo sviluppo e rivelando che è stato ricoverato per "ricevere cure per un'infezione non correlata al COVID".Una dichiarazione separata rilasciata da Ureña, che includeva le osservazioni dei medici curanti Drs. Alpesh Amin e Lisa Bardack, ha spiegato che Clinton è stato "ricoverato per un attento monitoraggio e somministrazione di antibiotici e liquidi per via endovenosa"."Rimane in ospedale per un monitoraggio continuo. Dopo due giorni di trattamento, il numero dei suoi globuli bianchi è in calo e sta rispondendo bene agli antibiotici", ha aggiunto il comunicato congiunto.La CNN ha successivamente riferito che l'incidente è avvenuto mentre Clinton era in California per visitare la sua fondazione. Il media ha inoltre riferito che la sua condizione non era correlata a una precedente condizione cardiaca.Sebbene Clinton sia stato messo in un'unità di terapia intensiva, non è collegato a un respiratore. Non è chiaro come l'ex presidente abbia contattato l'infezione.Fonti della CNN sostengono che Clinton potrebbe uscire non prima di venerdì.

marco paradigma Un vaccinato intossicato dalle tempeste di citochina. A Clinton e ai vip cure superbe. Alla gente comune la via del camposanto.

