https://it.sputniknews.com/20211015/lagarde-avverte-sulla-ripresa-ci-sono-ombre-attenti-a-ritirare-troppo-presto-le-misure-di-sostegno-13316009.html

Lagarde avverte: sulla ripresa ci sono ombre, attenti a ritirare troppo presto le misure di sostegno

Lagarde avverte: sulla ripresa ci sono ombre, attenti a ritirare troppo presto le misure di sostegno

Christine Lagarde è a Washington, dove partecipa alla riunione congiunta del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale, e da qui lancia il... 15.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-15T08:13+0200

2021-10-15T08:13+0200

2021-10-15T09:50+0200

bce

christine lagarde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/27/15/271528_0:236:3501:2205_1920x0_80_0_0_3583b320254d74ef6b3a315ae6b1c53d.jpg

La ripresa globale prosegue, ma “resta disomogenea e sta comportando delle strozzature evidenti al commercio internazionale” (vedasi le 60 navi piene di container alla fonda davanti ai porti della California), che “gettano un’ombra sulle prospettive di crescita a breve termine dell’economia globale", dice la numero uno dell’Eurotower.Parole che giungono quando non sono trascorse molte ore dalla pubblicazione della minuta del FOMC di settembre della Fed, la banca centrale statunitense, dalla quale si evince che Jerome Powell è pronto ad avviare una prima fase di riduzione degli acquisti di titoli (cosiddetto tapering) tra novembre e dicembre di quest’anno.Per il presidente della Banca centrale europea (BCE), “è ancora cruciale che il sostegno delle politiche economiche non sia ritirato prematuramente”, pur facendo notare che adesso tali misure devono essere più selettive e volgere lo sguardo solo a quei settori che ancora hanno reale bisogno di sostegno economico per meglio rilanciare l’attività.Inflazione alle stelle anche nell’Unione EuropeaMisure da non allentare, ma contemporaneamente la domanda repressa e le strozzature nella catena di fornitura dell’offerta (più la speculazione), stanno portando ad aumenti delle materie prime e dei prodotti finali, che fanno schizzare l’inflazione a livelli che nell’Unione Europea non si vedevano da decenni.Lagarde conosce bene il problema e stima che l’inflazione continuerà a salire anche questo autunno e, forse, anche per tutto l’inverno, visto che proprio il FMI nelle sue ultime stime ha indicato un affievolimento dell’inflazione a partire dalla seconda metà del 2022.Ad ogni modo, due i fattori principali che potrebbero far salire ulteriormente l’inflazione secondo Lagarde:Lagarde crede che “non ci sono evidenze di significativi effetti di spinta salariale sull'inflazione e le aspettative d'inflazione restano ancorate, ma continuiamo a monitorare attentamente i rischi per lo scenario inflazionistico”.

marco paradigma Parole in malafede. Da ebrea la Lagarde sa benissimo che è partita la crisi economica prevista come fase due del Grande Reset. Invece di intervenire sulle centrali mondiali della speculazione per annichilirle, viene detto agli Stati europei di indebitarsi ancora di più a prezzi più alti (inflazione). La Lagarde è chiaramente una complice e un nemico dei popoli europei.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

bce, christine lagarde