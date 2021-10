https://it.sputniknews.com/20211015/la-palma-avviati-gli-scavi-per-salvare-le-case-sepolte-sotto-la-cenere-dal-cumbre-vieja-13335538.html

La Palma, avviati gli scavi per salvare le case sepolte sotto la cenere dal Cumbre Vieja

La Palma, avviati gli scavi per salvare le case sepolte sotto la cenere dal Cumbre Vieja

A La Palma il Cumbre Vieja fa tremare la terra come farebbe qualsiasi vulcano, ma ieri si è registrata la scossa più forte (magnitudo 4,5) da quando, 26 giorni... 15.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-15T23:40+0200

2021-10-15T23:40+0200

2021-10-15T23:40+0200

vulcano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/12986458_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_224178371dab1dd80236a3e5f274c9c7.jpg

Gli edifici coperti dalla lava o parzialmente distrutti sono ormai 1.600, e 7 mila sono le persone sfollate di cui 300 solo nella giornata di giovedì (su di una popolazione di 87 mila).Per il presidente delle Isole Canarie, Angel Victor Torres, “questa è sicuramente la più grave eruzione in Europa degli ultimi 100 anni”, anche se è doveroso aggiungere che le Isole Canarie geograficamente appartengono all’Africa e solo politicamente alla Spagna.Per ora nessuno si è fatto male, ma il flusso di magma ha creato tre fiumi di lava che si sono estesi per 1,8 chilometri.La lava raffreddatasi ricopre circa 674 ettari di territorio, mentre altra lava è finita in mare e di fatto ha ampliato la superficie dell’isola e potrebbe continuare a farlo, almeno fino a quando l’eruzione non si arresterà del tutto.La cenere ha sepolto le caseSe da un lato c’è chi ha perso la casa per sempre perché ingoiata dalla lava, altri hanno visto la loro casa essere seppellita da quintali di cenere e lapilli eiettati dal Cumbre Vieja.Pur nella drammaticità evidente della situazione, per quanti hanno la casa sepolta sotto la cenere ora si tratta di provare a disseppellirla nella speranza che il carico aggiuntivo non abbia creato danni strutturali.Anche se forse andrà fatta una riflessione sulla opportunità di restare su di una isola che deve la sua totale esistenza al vulcano che, nel corso dei millenni l’ha creata dal nulla e che così proseguirà nel fare presumibilmente anche in futuro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vulcano