ISS: Incidenza Covid-19 scende a 29, mentre l’Rt sale a 0,85

ISS: Incidenza Covid-19 scende a 29, mentre l’Rt sale a 0,85

Buoni i risultati sanitari legati alla pandemia in Italia, gli indicatori scendono e gli ospedali si svuotano, si torna alla normalità. 15.10.2021

coronavirus

L’incidenza settimanale nazionale dei casi di Covid-19 in Italia cala a 29 ogni 100 mila abitanti, mentre la precedente rilevazione indicava 30 ogni 100 mila abitanti.Dal 22 settembre al 5 ottobre l’Rt medio è di 0,85, in aumento rispetto allo 0,83 rilevato venerdì scorso.Sono solo tre le regioni che presentano un rischio moderato e sono le Marche, il Molise e la Valle d’Aosta, la scorsa settimana erano quattro.L’occupazione degli ospedali a causa del Covid-19 diminuisce. L’occupazione delle terapie intensive è al 4,1%, rispetto al 4,8% della scorsa settimana. Si è passati da 433 a 370 ricoverati in terapia intensiva.In area medica, il tasso di occupazione è diminuito dal 5,1% della settimana scorsa all’attuale 4,6%. Sempre in area medica, i ricoverati al 5 ottobre erano 2.968, mentre al 12 ottobre risultano 2.665 ricoverati a causa del Sars-CoV-2.

