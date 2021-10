https://it.sputniknews.com/20211015/gas-nuovo-picco-raggiunto-sfiorati-i-1250-13322761.html

Gas, nuovo picco raggiunto: sfiorati i $1250

Gas, nuovo picco raggiunto: sfiorati i $1250

15.10.2021

Crescono nuovamente i prezzi del gas in Europa all'apertura delle contrattazioni.

2021-10-15T10:32+0200

2021-10-15T10:32+0200

2021-10-15T11:30+0200

I prezzi del gas in Europa hanno aperto le negoziazioni con un leggero aumento, si evince dai dati della borsa ICE Futures.Gli ultimi futures sull'indice olandese TTF (l'hub europeo più liquido) erano partiti da 1.247,4 dollari per mille metri cubi e, alle 08:24, erano cresciuti fino a 1.249,8 dollari. Ciò vuol dire il 2% in più, rispetto al prezzo di liquidazione del giorno precedente.Il giorno prima, le contrattazioni si erano chiuse a un livello leggermente superiore a 1.210 dollari, quando il prezzo stimato era di 1.225,5 dollari per mille metri cubi.Negli ultimi mesi, il mercato del gas europeo ha subito notevoli fluttuazioni. All'inizio di agosto, i futures erano scambiati a 515 dollari per mille metri cubi, ma alla fine di settembre sono più che raddoppiati e il 6 ottobre sono balzati a un massimo storico di 1.937 dollari. Questo è stato seguito da un calo, ma i prezzi continuano ad essere a un livello elevato.Gli esperti spiegano questa situazione in base a diversi fattori: il basso livello delle scorte di gas negli impianti di stoccaggio europei, l'offerta limitata dai principali fornitori e l'elevata domanda di GPL in Asia.

