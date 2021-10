https://it.sputniknews.com/20211015/fuga-solitaria-di-un-11enne-in-treno-da-pisa-a-roma-voleva-vedere-il-colosseo-13325476.html

Fuga solitaria di un 11enne in treno da Pisa a Roma: voleva vedere il Colosseo

Ricerche subito attivate dai carabinieri del comando di Pontedera, il ragazzino è stato fermato alla stazione Tiburtina dalla polfer. 15.10.2021, Sputnik Italia

Ore concitate quelle che hanno interessato questa mattina la famiglia di un bambino di 11 anni di Pontedera, comune del Pisano. Il giovane aveva lasciato l'istituto scolastico ove studia per andare a Roma a ''vedere il Colosseo''.Il ragazzo, agli agenti della polfer che lo hanno fermato, ha dichiarato il suo intento e ha spiegato di aver viaggiato in treno, senza pagare il biglietto, dopo che si era nascosto in bagno alla vista dei controllori del treno.La vicenda si è quindi conclusa per il meglio, per il protagonista e per i familiari.Il bimbo è stato riconsegnato tra le braccia della mamma.

